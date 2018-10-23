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Ідеальна для життя: вчені з'ясували новий факт про Марс

1.3тЧитати матеріал російською

Вчені з'ясували, що вода на Марсіпрактично ідеальна для зародження життя,і в ніймоглиперебувати найпростіші мікроорганізми.

Про це написавжурнал Nature. Планетологиз Каліфорнійського технологічного інституту (США) прийшли до висновку, що вмарсіанськійдостатньо кисню не тільки для виживання мікробів, а й для існування багатоклітинних істот.

Згідно зі свіжими даними хімічного аналізу грунту, в водах приповерхневих шарів Марса може бути накопичено достатньо кисню, навіть незважаючи на практично повну відсутність атмосфери.

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До таких висновків вченим допоміг прийти космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter.Цебагатофункціональна автоматична станція на орбіті планети.

Учёним вдалося з'ясувати, що марсіанська вода, яка багата лугом, містить приблизно 32 мг кисню на кубічний метр води.За даними вченихцієї кількості достатньо не тільки для існування бактерій, але і для розвитку найпростіших багатоклітинних істот, таких як губки.

Як повідомлявOBOZREVATEL, свою першу фотографію з космосу надіслав космічний корабель BepiColombo, який недавно відбув на Меркурій.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Об'єкт
Марс
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