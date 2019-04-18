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І тут Росія: вчені назвали причину масового вимирання всього живого на Землі

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Причиною вимирання найбільшої кількості живих організмів на Землі стало виверження вулканів на території сучасного Сибіру, а раніше – Сибірських трапів.

Катастрофа відбулася близько 3 мільйонів років тому і знищила понад 95% видів морських мешканців і 73% наземних хребетних, йдеться в матеріалі Nature Communications.

Вчені з'ясували, що через виверження вулканів у атмосферу було викинуто три мільйони кубічних км вулканічної суспензії, яка і стала причиною смертей тварин, комах і риб. До складу викидів входила ртуть, яка потрапила у світові води разом із дощами.

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Внаслідок катастрофи середня температура на Землі зросла на 10 градусів, крім того, підвищилася кислотність морів. Більшість живих організмів не були пристосовані до такого клімату і загинули.

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Як писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що через 100 років на Землі не залишиться комах, а планету наздожене шоста хвиля вимирання.

До такого висновку дійшли вчені Франциско Санчес-Байо з Університету Сіднея і Кріс Вікхайс із Китайської академії сільськогосподарських наук, проаналізувавши результати декількох десятків досліджень.

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