ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

Huawei призупинив виробництво смартфонів: що трапилося

1.7тЧитати матеріал російською

Тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво смартфонів Huawei.

Дане рішення було ухвалено після того, як китайська компанія скоротила свої замовлення, повідомляє Engadget.

Експерти відзначають, що без підтримки Foxconn і інших компаній, смартфони Huawei не зможуть конкурувати з телефонами інших компаній за межами Китаю.

Huawei

Huawei

Cnet

"Без офіційної підтримки Android (а, отже, офіційних додатків Google) або підтримки партнерів по обладнанню, таких як Qualcomm, телефони Huawei не будуть такими привабливими за межами Китаю", - йдеться в повідомленні.

Новини
Трамп готовий втрутитися: Канада відпустила фіндиректора Huawei

У самій Foxconn відмовилися від коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Заступник голови правління Huawei Technologies і дочку засновника компанії Мен Ваньчжоу заарештували в Ванкувері 1 грудня 2018 року. Її підозрюють у порушенні американських санкцій проти Ірану.

  • У травні Google відключив Huawei від оновлень операційної системи Android. Наступна версія смартфонів на Android також втратить доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, Gmail і YouTube.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Тайвань
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
коршун федот
коршун федот
Буряты Йотафоны из говна херачат по 100штук в день.И не надо им Андроида никакого.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки