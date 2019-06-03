Huawei призупинив виробництво смартфонів: що трапилося

Тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво смартфонів Huawei.

Дане рішення було ухвалено після того, як китайська компанія скоротила свої замовлення, повідомляє Engadget.

Експерти відзначають, що без підтримки Foxconn і інших компаній, смартфони Huawei не зможуть конкурувати з телефонами інших компаній за межами Китаю.

Huawei Cnet

"Без офіційної підтримки Android (а, отже, офіційних додатків Google) або підтримки партнерів по обладнанню, таких як Qualcomm, телефони Huawei не будуть такими привабливими за межами Китаю", - йдеться в повідомленні.

У самій Foxconn відмовилися від коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступник голови правління Huawei Technologies і дочку засновника компанії Мен Ваньчжоу заарештували в Ванкувері 1 грудня 2018 року. Її підозрюють у порушенні американських санкцій проти Ірану.

У травні Google відключив Huawei від оновлень операційної системи Android. Наступна версія смартфонів на Android також втратить доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, Gmail і YouTube.

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