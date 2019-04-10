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В роботі YouTube стався масовий збій: що відомо

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У середу, 10 квітня, на відеохостингу YouTube стався масовий збір, на який скаржилися користувачі з усього світу.

Як повідомляє портал Downdetector, неполадки в роботі спостерігалися в США, Японії, Росії та країнах Європи.

Повідомляється про такі зареєстровані проблеми, як перегляд відео (66%), робота сайту (21%) і вхід на сам відеохостинг (11%).

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Відзначимо, що в Україні станом на 13:30 YouTube працює без спостережуваних збоїв.

Збій в роботі YouTube

Збій в роботі YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тег
Youtube
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