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У США створили найпотужніший суперкомп'ютер у світі: опубліковано фото

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Інженери національної лабораторії при міністерстві енергетики США заявили про створення найпотужнішого суперкомп'ютера Summit.

За даними видання MIT Technology Review, нова машина здатна виробляти до 200 петафлопс - близько 200 млн мільярдів обчислень на секунду.

"Для порівняння, кожна людина на Землі щосекунди проводить операцію протягом 305 днів, що машина може зробити в одну мить. Summit на 60% швидше, ніж TaihuLight (китайський суперкомп'ютер Sunway TaihuLight. - Ред), і майже у вісім разів швидше, ніж машина під назвою Titan", - йдеться в матеріалі.

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Відзначається, що суперкомп'ютери вже масово використовуються в промисловості: від проектування нових літаків до створення матеріалів, а також розробок ядерної зброї.

Якщо США дійсно створили найпотужніший суперкомп'ютер, у американських дослідників і збройних сил буде додаткова перевага.

За даними команди творців, Summit - це перший суперкомп'ютер, розроблений з нуля для запуску додатків AI. Він має більше 27 тисяч чіпів GPU від Nvidia, чиї продукти перевантажують безліч додатків, а також включає в себе деякі чіпи IBM Power9, які компанія запустила в 2017 році.

Вчені мають намір використовувати Summit для пошуку можливих зв'язків між генами і раковими захворюваннями, а також закономірності у виникненні залежностей від наркотичних речовин.

Крім того, машину можуть застосовувати для кліматичного моделювання, що в подальшому позитивно позначиться на точності прогнозів погоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США і Китай протягом довгих років змагалися у створенні найпотужнішого суперкомп'ютера. У 2016 році в Китаї створили машину Sunway TaihuLigh з продуктивністю в 93 петафлопс.

Місце
США
Об'єкт
IT-технології
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