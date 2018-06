Секрет розкрито? У Мережі розгадали деталі дизайну iPhone SE 2

У Мережі були опубліковані знімки захисної плівки iPhone SE 2, який ще офіційно не презентували.

Судячи з них, пристрій повинен отримати "монобрів" - виріз під TrueDepth-камеру, як у iPhone X, пише 9to5mac.

Очікується, що виріз у смартфона буде набагато меншим, ніж у iPhone X. Відповідно можна говорити, що новинка також отримає TrueDepth-камеру.

До сих під під сумнівом наявність в iPhone SE 2 системи Face ID. Крім того, розміри пристрою будуть значно меншими, ніж у нинішнього флагмана.

iPhone SE 2 (left) iPhone X (right) screen protectors. SE appears to share the design, however smaller notch. pic.twitter.com/PCJaPkgAOR