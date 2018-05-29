Безсмертний гаджет: названо найнадійніший смартфон

Експерти назвали найміцніший смартфон - ним виявилася модель Motorola Moto Z2 Force.

Вона краще за всіх перенесла падіння з висоти 1,2-1,8 метра на дерев'яну і бетонну поверхні, а також змив в унітаз, пише Tom's Guide.

Відзначається, що на корпусі смартфона не залишилося жодної тріщини. Також не постраждалао і скло пристрою, що забезпечило йому 8,5 бали з 10 по шкалі "виживання".

Всього експерти протестували 12 гаджетів від провідних виробників. На другому місці - LG X Venture (6,6 бали), а на третьому - iPhone X (6,2 бали).

Samsung Galaxy S9 і LG V30 виявилися в середині рейтингу з 6 балами. Смартфон Motorola Moto G5 Plus отримав оцінку 5,1 бала, а iPhone 8 заробив 4,9 бала. За ними з показником 4,3 бала слідують Galaxy Note 8, Google Pixel 2 XL, Huawei Mate 10 Pro, а також OnePlus 5T.

Новини Названі світові лідери виробництва смартфонів

Найкрихкішим з представленої дюжини виявився iPhone SE з показником 3,9 бали.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нещодавно експерти назвали Huawei P20 Pro смартфоном з кращою камерою в світі.