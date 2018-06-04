Apple зробила презентацію новинок: що показали

У каліфорнійському Сан-Хосе 4 червня стартувала п'ятиденна конференція для розробників Apple WWDC 2018.

Компанія представила нову версію своєї операційної системи iOS 12, яка буде доступна на всіх пристроях, де працює iOS 11. Про це повідомляє Telegram-канал "Дождь".

"iOS 12 розроблена для поліпшення продуктивності старіших пристроїв. Традиційно, старі пристрої страждають від оновлень iOS, але iOS 12 покращуватиме роботу пристрою замість того, щоб погіршувати її", - розповів Крейг Федеріго.

На конференції пообіцяли, що додатки на iOS 12 запускатимуться на 40% швидше, а клавіатура - на 50% швидше, камера - на 70% швидше. Все це буде швидко працювати і на застарілих iPad і iPhone.

Також, Apple анонсувала технологію доповненої реальності у співпраці з Pixar і Adobe USDZ AR, яка є новим файловим форматом для тривимірних об'єктів.Це дозволить робити знімки, писати текст і поміщати це в AR.

USDZ apple.com

У програмі "Фотографії" користувачі зможуть поділитися знімками з друзями, які були помічено на зображенні. Також, з'явилася функція "Ярлики" для створення певних дій для всієї системи і додатків.

Apple представила оновлення Animoji. У доступі будуть привид, коала, тираннозавр і тигр. Додаток буде самостійно відстежувати міміку користувача і мову. Також, було представлено Memoji. Користувачі зможуть створювати емодзі на підставі зовнішнього вигляду.

Memoji apple.com

У конструктор Lego можна буде грати, не купуючи його. Зібрані моделі можна розглядати в доповненій реальності. Для перегляду вистачить старого iPad 2.

Також, компанія представила нову операційну систему для Mac App Store. Вона оснащена редакційним контентом, популярними додатками, вкладкою для креативу.

Mac App Store

Apple Watch також отримають оновлення. Основні зміни полягають з фітнесом і зв'язком. Можна влаштовувати змагання з друзями. І додалися активності, які відстежують годинник.

Apple Watch т apple.com

Крім того, додано функцію "Тайм менеджменту", яка становить статистику витраченого на додатки часу. Ви можете переглянути, скільки було витрачено на перегляд фотографій або читання постів в Facebook.

Тайм менеджмент apple.com

Нова версія macOS 10.14 - Mojave (з назви пустелі "Мохаве"). Головним нововведенням є темна тема. Ярлики і папки можна буде групувати в стопки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше власник месенджера Telegram Павло Дуров звинуватив Apple у перешкоджанні роботі сервісу.