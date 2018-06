Apple зробила презентацію новинок: що показали

У каліфорнійському Сан-Хосе 4 червня стартувала п'ятиденна конференція для розробників Apple WWDC 2018.

Компанія представила нову версію своєї операційної системи iOS 12, яка буде доступна на всіх пристроях, де працює iOS 11. Про це повідомляє Telegram-канал "Дождь".

"iOS 12 розроблена для поліпшення продуктивності старіших пристроїв. Традиційно, старі пристрої страждають від оновлень iOS, але iOS 12 покращуватиме роботу пристрою замість того, щоб погіршувати її", - розповів Крейг Федеріго.

На конференції пообіцяли, що додатки на iOS 12 запускатимуться на 40% швидше, а клавіатура - на 50% швидше, камера - на 70% швидше. Все це буде швидко працювати і на застарілих iPad і iPhone.

Також, Apple анонсувала технологію доповненої реальності у співпраці з Pixar і Adobe USDZ AR, яка є новим файловим форматом для тривимірних об'єктів.Це дозволить робити знімки, писати текст і поміщати це в AR.

У програмі "Фотографії" користувачі зможуть поділитися знімками з друзями, які були помічено на зображенні. Також, з'явилася функція "Ярлики" для створення певних дій для всієї системи і додатків.

Apple представила оновлення Animoji. У доступі будуть привид, коала, тираннозавр і тигр. Додаток буде самостійно відстежувати міміку користувача і мову. Також, було представлено Memoji. Користувачі зможуть створювати емодзі на підставі зовнішнього вигляду.

This is how you create a MeMoji in iOS12. # WWDC18 pic.twitter.com/j5j9b7gj6w