Хакери здійснили потужну кібератаку на сайт Зеленського

На сайти державних органів України було здійснено 18 DDoS-атак, більшість із яких припали на портал Офісу президента Володимира Зеленського.

Як ідеться в повідомленні пресслужби Держспецзв'язку, з 6 по 12 травня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілі події.

Переважна більшість із них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) і спроб отримання прав адміністратора (10%).

Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких – мережеві атаки прикладного рівня. Також були заблоковані 18 DDoS-атак (переважна більшість – на сайти Офісу президента України).

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA в цей період зареєструвала й опрацювала 3207 кіберінцидентів.

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Як писав OBOZREVATEL, РНБО виступив за продовження санкцій проти російських сайтів і направив проєкт указу президента Володимиру Зеленському. Напередодні ініціативу також підтримала Верховна Рада.