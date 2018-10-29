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Хакери винайшли новий спосіб зараження вірусами: в чому небезпека

1.7тЧитати матеріал російською

Фахівці у сфері кібербезпеки знайшли лазівку для зараження комп'ютерів вірусами. Це можливо через відео, які вбудовані у файли Microsoft Word.

Про це повідомили дослідники з організації Cymulate у своєму блозі. Так, хакери вбудовують у документ відео, взяте з будь-якого інтернет-ресурсу, редагують файл document.xml і змінюють посилання на відео.

За цим посиланням у браузері Internet Explorer завантажується шкідливий код. Фахівці змогли самостійно створити такий заражений файл — змінили параметр embeddedHtml всередині XML-файла (саме там можна замінити наявний код на будь-який інший).

Хакери винайшли новий спосіб зараження вірусами: в чому небезпека
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Система безпеки при відкритті таких документів Microsoft Word не вказує попередження про можливу загрозу.

Таку проблему виправити повністю поки неможливо. Зловмисники зі свого боку можуть розсилати листи з файлами Word із зараженими елементами. Фахівці рекомендують користувачам блокувати текстові документи, які містять вбудоване відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гаджетам на Android по всьому світу загрожує новий небезпечний вірус.

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