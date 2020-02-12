Хакер із Житомира обдурив ФБР і вийшов сухим із води: дивовижна історія українця

Український хакер із Житомира Максим Попов, якого посадили в американську в'язницю через вимагання в мережі, потрапив у ФБР, працюючи агентом під прикриттям, і зламав саму базу бюро, про що там навіть не дізналися.

Про дивовижну долю українця йдеться в матеріалі The Wired.

Відзначається, що раніше Попов займався протиправною діяльністю в мережі. Маючи бездоганну англійську, хакер робив замовлення, телефонуючи американським компаніям, які продавали телефони і комп'ютери і знімав кошти з чужих кредитних карток. Також він разом із колегами займався вимаганням, зокрема, зламавши системи E-Money і Western Union.

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Хакер із Житомира зламав ФБР і вийшов сухим із води tvc.ru

Однак E-Money таємно сконтактувати з ФБР, а Western Union публічно оголосила про витік даних, що поставило хрест на планах хакерів.

Попов вирішив залишити Житомир і здатися американської поліції, ставши експертом з комп'ютерної безпеки в США. Однак хакер був змушений зіткнутися з іншою реальністю – по прибуттю в США агенти ФБР помістили його в ізольовану кімнату і запропонували працювати постійним кримінальним інформатором бюро, щоб заманити його колишніх соратників в пастку.

Хакер із Житомира зламав ФБР і вийшов сухим із води habr.com

У разі відмови Попова кинули б до в'язниці. Хакера помістили під цілодобове спостереження в одному з будинків ФБР і доручили йому спілкуватися в чатах з друзями під запис агентів.

Українець тільки вдавав, що виконував вимоги, і через три місяці агенти ФБР переклали записи розмови і виявили обман. Попова кинула до в'язниці округу Сент-Луїс.

Звідти його витягнув агент ФБР Ернест Гілберт. Він запропонував Попову в 2002 році стати співробітником бюро під прикриттям і той погодився.

Попов повинен був працювати над операцією під назвою "Мурашине місто" (Ant City). Під вигаданим псевдонімом він писав у "підпільних" чатах і на CarderPlanet, видаючи себе за українського афериста, який заробляв на викрадених даних кредитних карток.

Незабаром українця відпустили на свободу, зобов'язавши відбути виконавчий термін, однак Гілберт допоміг йому повернутися на Батьківщину. Будучи в Україні, Попов спробував провернути масштабну схему, через яку Гілберт втратив роботу, однак старого знайомого не видав.

Хакер із Житомира зламав ФБР і вийшов сухим із води Газета "День"

Суть грандіозної афери полягала в тому, що Попов повідомив бюро про те, що розслідує хакерські атаки шахрая з Росії, а сам під різними псевдонімами допоміг йому зламати бази великої компанії ЕМС, а також самого ФБР.

Сподіваючись, що хакерам заплатять за коди, Попов зв'язався з Гілбертом, який не був частиною схеми, і передав йому інформацію про злом, щоб той міг "розкрити" справу. Агента зобов'язали показати всю переписку з Поповим і звільнили з роботи. Винним у всьому визнали російського хакера. Попов же завдяки Гілберту покарання уникнув.

Пізніше Попов зізнався, що не шкодує про злом ФБР. І навіть незважаючи на те, що зруйнував кар'єру агента, назвав Гілберта "єдиним другом, якого мав".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські спецслужби розкрили найбільше в історії шахрайство з цінними паперами, в якому брали участь хакери і трейдери з Росії, США і України.

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