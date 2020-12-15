Група "ТАС" відкрила перший в Україні Центр медичного металевого 3D-друку

Група компаній "ТАС" відкрила перший в Україні Центр металевого 3D-друку "3D Metal Tech", який спеціалізується на виготовленні широкого асортименту серійних та індивідуальних хірургічних імплантатів із титанового сплаву (щоб подивитися фото і відео, проскольте сторінку вниз).

Технології металевого 3D-друку (альтернативна назва – адитивні технології) дають змогу виготовляти хірургічні імпланти (ендопротези), які раніше неможливо було випускати іншими методами через їхню складну геометричну, комірчасту або трабекулярну структуру. До сьогодні імпланти такого типу українці могли придбати лише за кордоном. Через високу вартість і тривалий час очікування кількість операцій із використанням індивідуально виготовлених імплантів була незначною навіть у Києві.

Відтепер завдяки впровадженню групою "ТАС" у виробництво новітніх технологій в Україні виготовлятимуться адитивні імпланти, які повністю імітують природну структуру кісткової тканини, краще сприймаються організмом, легкі та зручні в протезуванні.

Технологія медичного 3D-друку вже запрацювала в центрі "3D Metal Tech" у Києві. Днями тут було випущено першу в Україні партію хірургічних імплантатів із титанового сплаву, виготовлену на найсучаснішому 3D-принтері "Concept Laser M2" від General Electric.

Придбання цього високотехнологічного обладнання профінансувала лізингова компанія "УЛФ-Фінанс", яка входить до фінансово-промислової групи "ТАС".

"Вивчивши міжнародний досвід і врахувавши світові тренди, ми вирішили розвивати в Україні напрям металевого 3D-друку, – зазначив голова наглядової ради "УЛФ-Фінанс" Олександр Кощєєв. – За допомогою обладнання, яке використовують світові лідери ринку медичних ендопротезів Stryker (США) та Lima (Італія), ми плануємо освоювати нові види продукції, спрощуючи вітчизняному споживачеві доступ до отримання медичних виробів, які раніше були доступні йому лише за кордоном".

Кощєєв наголосив, що до складу команди "3D Metal Tech" входять висококваліфіковані інженери з багаторічним досвідом роботи у сфері металевого 3D-друку: "Більшість працівників мають науковий ступінь кандидата й доктора наук, здобували досвід роботи за кордоном".

"Ми бачимо себе сучасним виробничим підприємством, яке виконує замовлення медичних центрів ендопротезування. Також ми допомагаємо українським фахівцям створювати серійні високоякісні вироби для масових операцій, більш доступних за ціною, – наголосив Ярослав Головенько, директор "3D Metal Tech. –Водночас ми сподіваємося, що створення нашого Центру дасть додатковий стимул для розвитку нових напрямів бізнесу, збільшення робочих місць, розширення можливостей для навчання і стажування студентів та аспірантів".

На сьогодні компанія "3D Metal Tech" уже підписала угоди з провідними розробниками ортопедичної продукції та медичними центрами, які спеціалізуються на імплантації. Мета підприємства – надати медикам готовий імплант згідно з вимогами й 3D-моделлю замовника. За потреби фахівці "3D Metal Tech" можуть адаптувати дизайн імпланта під можливості адитивних технологій (генеративний дизайн).

У майбутньому центр "3D Metal Tech" планує виготовляти деталі за технологією металевого 3D-друку для інших галузей промисловості України.

Додатково: Група компаній "ТАС" – одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка активно інвестує в економіку України. Група заснована у 1998 році і представлена у фінансовому та промисловому секторах, сільському господарстві, нерухомості, венчурних та інших проєктах.

"УЛФ-Фінанс" – універсальна лізингова компанія, яка входить до групи "ТАС" і надає послуги з фінансування промислового обладнання, транспорту, сільськогосподарської техніки, легкових та вантажних авто; виступає як фінансовий партнер найбільших постачальників транспорту та техніки. Компанія має мережу представництв у 18 містах України.