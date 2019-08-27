Гра із Зеленським та технології майбутнього: відомий інтернет-підприємець Мась поділився секретами успіху

У новому випуску програми "Євроінтегратор и " на Oboz.tv Тетяна Попов а та Олексій Мась – співзасновник iForum і керівник багатьох інтернет-проектів, поговорили про ІТ-індустрію, iForum, як вдалося залучити туди В.О. Зеленського, а також про кібер-загрози.

- ПОПОВА: Олексію, ти нещодавно пішов з посади Lead of Innovation Lab великого мобільного оператора. Чому ти це зробив?

- МАСЬ: Втомився працювати у великій корпорації. Так вийшло, що я там 4 роки працював, а це для мене максимальний термін, напевно, за весь час. В Нацбанку я працював 2 роки, в Комерційному банку - 2 роки, на своїх проектах десь 5-6 років, там 10, але це ж були мої проекти. І в цілому, я пішов знову займатися своїми проектами, це набагато більше мене радує і гріє. І, взагалі, я це більше люблю. Але досвід впровадження інновацій у велику корпорацію дуже цінний, і мені в цілому подобалося. Тобто ці 4 роки були одні з найвеселіших, так чи інакше.

- ПОПОВА: А що саме ти робив?

- МАСЬ: Ми займалися скаутингом – це модне слово, яке говорить про те, що ми залучаємо зовнішні проекти, молоді стартапи в корпорацію. І за схемою поділу доходів, ми доходи, які ці стартапи отримують, ділимо між нами і ними, виводимо їх на ринок. Тобто часто це полягало в тому, що ми як мобільний оператор ставили своє лого, допомагали проекти упаковувати, робити гарний дизайн, виводити проекти на ринок. А потім стартап ділився з нами доходами. І таким чином ринок отримував хороший продукт, ми отримували новий напрямок, в якому ми до цього не займалися, якусь експертизу у вигляді команди. Наше завдання було знаходити такі команди і впроваджувати. У нас було 2 партнера в Ізраїлі. Все було складно з тієї точки зору, що ізраїльські ціни все-таки для України великі, тому що в Ізраїлі все мега дорого, і не завжди ринок готовий. Тобто ми, за фактом, відстаємо від Ізраїлю на 5-10 років по їх технологіям, на жаль. І, звичайно, коли приїжджаєш туди, ти бачиш якесь майбутнє. Не по всьому, до речі, по фінтехові ми якраз випереджаємо Ізраїль. Але для того, щоб проект інтегрувати (тобто не завжди гроші вирішують) потрібно ще, щоб споживач був готовий, в тому числі до цих технологій, і була інфраструктура та інше. В Ізраїлі з цим все добре, у нас не так все добре. Я думаю, що більшість проектів, які ми знайшли з Ізраїлю, запустяться через 5-10 років у нас теж.

- ПОПОВА: В Україні ти відомий скоріше через iForum. Якщо можна, розкажи, коли ви почали цей проект? Що це за проект? У вас цього року, я так розумію, виступав вже обраний президент. Для чого цей проект?

- МАСЬ: Мені хочеться вірити, що я відомий своїми проектами, в тому числі найбільшим файлообмінником, найбільшою рекламною мережею свого часу (в 2009 році). І iForum ми, до речі, зробили на десятиліття рекламної мережі. Але iForum – це наша велика перемога, оскільки ми довгий час утримували титул найбільшої конференції Східної Європи. У нас в цьому році тільки цей титул відібрала Софія, оскільки Софія зібрала 15 000 чоловік, а в нас 13 280. Але при цьому Софія – це міжнародний форум англійською мовою, а у нас це форум російською і українською мовами, де виступають наші для наших. У нас локальний форум такого розміру, як у Софії глобальний.

- ПОПОВА: У вас немає взагалі іноземних спікерів?

- МАСЬ: У нас є, але по-різному. З Ізраїлю була людина, яка читала простою англійською, і так харизматично, що всі чули. В якийсь час ми в Google переводили і роздавали 2 000 гарнітур, а потім була проблема їх зібрати по залу. У нас був англомовний потік в позаминулому році, але він не сильно наповнювався, тому що, в цілому, у нас люди не дуже знають мову. І тому ми пробуємо різні формати. Але більшість спікерів у нас або читають російською, або в синхроні ми відразу переводимо, або ми говоримо, що спікер так просто розповідає, що ви слухайте англійською. Але, в цілому, аудиторія у нас наша. В основному, звичайно, 80-90% з України або наші експати, які живуть по світу, приїжджають на форум. Тобто ми авторитет для локального ринку. У нас 5 потоків. Найбільший, ось я веду 11 років – "Бізнес", і в цьому році у нас вийшло зробити шоу, в тому числі завдяки Зеленському.

- ПОПОВА: Як вам, до речі, вдалося залучити діючого президента на ваш форум?

- МАСЬ: Так вийшло, що Ігор Новіков, який є радником і який представляє Університет Сингулярності, добре знайомий із Зеленським. І Зеленський хотів виступити і дав згоду, ще не будучи президентом. Це була така гра, що, якщо він не буде президентом, то у нас буде хороший бізнес-кейс, як він хотів бути президентом, але не став. Було зрозуміло, що там все одно ті медійні технології, які використовуються – цікаві. І є, про що розповісти. А якщо він буде президентом, то карт-бланш – у нас буде на форумі президент, при чому з доповіддю. Була спочатку позиція, що він читає доповідь, при чому не в найбільший залі. Але практично такої ж вона була за величиною, як "Бізнес", завдяки, знову-таки, тому, що там виступав Зеленський – вони були приблизно однакового розміру. Але він читає доповідь, не відкриває форум, а саме виступає з конкретною доповіддю. І плюс, була суперечка ще, у нас були ведучі потоку, які підтримували іншого кандидата, і вони не вірили, що Зеленський прийде. Тож Денис Довгополий заклався з Ігорем Новіковим на 100 доларів, що Зеленський буде. І Зеленський передав ще за 2 тижні, що "нехай Довгополий готує свої 100 доларів, я точно буду". З цієї точки зору у нас була впевненість, що він все-таки прийде. На якихось внутрішніх комунікаціях все підтверджувалося, що він буде. У нас повинен був бути, до речі, і Кличко. Але Кличко відмовився в останній момент. Виступав його діджитал-офіс, де розповідали про інновації в місті. А Кличко, за чутками, ніби як, робив політичні консультації з якимись партіями. Хоча я як раз вважаю, що краще б він виступив з президентом на iForum, це був б з точки зору іміджу партії більший плюс. Але ми все одно його людей були раді бачити.

- ПОПОВА: Ти сказав про цікаві медійні технології, які використовувалися командою Зеленського. Що ти маєш на увазі? Вони взагалі багато кажуть про діджитализацію, про роботу в ІТ.

- МАСЬ: Кращі Діджитал-технології – прості. У Amazon є принцип simplicity, тобто все що ви впроваджуєте, має бути простим. Тобто перша технологія, яка використовувалася – це, звичайно, Youtube. Всі ролики були на Youtube. Але саме команда Зеленського що зробила – це записала всіх. Був сайт, на якому, якщо ти підтримував команду Зеленського, можна було записатися. І там дуже швидко зростав лічильник, що навіть айтішники написали, що це накрутка, не можуть на 1 січня люди так швидко записуватися в партію Зеленського. Але виявилося, що ні, мені потім показували інсайди, що все це чесно, це реальні користувачі, які записувалися на сайт. І потім вони не знали звичайно, що з цим робити. Тобто, за фактом, їх сайт містив форму, на якій можна було залишити свої контакти, я їх теж залишав. Вони відправляються – там потрібно було якось аналізувати. І на якихось таких простих технологіях вся компанія і була побудована.

- ПОПОВА: А ти отримував щось на ці зареєстровані контакти?

- МАСЬ: Так, надсилали. Наприклад, "Ось ми готуємо команду з освіти. Якщо Ви хочете зустрітися із Зеленським, і Ви зацікавлені в освіті – ось наш контакт, ми готові Вас послухати". Я при цьому сказав, що ні, у мене є людина, яка за освітою розбирається краще за мене, і я відправив контакт цієї людини. Я сам не пішов, але в цілому я вважаю, що, якби я відгукнувся, то далі почалася б комунікація, в якій би я потрапив в цю робочу групу з освіти. І, може, зараз я б і відгукнувся. Але тоді мені було дуже неактуально. Зараз, за ​​останні півроку я якось в освіту занурився, і, можливо, можна було б і сходити. Також самі групи і комунікація в мережах велася правильна, незашорена. Ми свого часу надавали консультації різним політикам, але у Зеленського – ти читав меседж і розумів, що на цей меседж нормальна людина відгукнеться, скаже, що він готовий брати участь, натисне лайк, зарепостить. Це все працювало, і люди були реально активно залучені. Тому що багато політиків будували якісь великі замки, збирали ідеї, потім ці ідеї були на рівні професорських дисертацій – а потім все це в чорний стіл. А у Зеленського вони просили: "Напишіть 5 принципів, як ви хочете, щоб була влаштована держава", наприклад. І люди писали. Після цього я бачив, що з них робилася витримка. Кажуть: "Ось, дивіться, ви нам радили – ось ми зробили з цього великий список. Давайте тепер проголосуємо і скажемо, хто буде займатися тепер цим". Тобто вони якимись такими простими маленькими кроками будували це, і при цьому масову комунікацію.

- ПОПОВА: Вони зараз говорять багато про державу в смартфоні, про діджиталізацію. В ОП зустрічаються групи по діджиталізації. По-перше, чи береш ти в них участь? По-друге, що ти про це думаєш? Наскільки це реально поліпшить життя людей?

- МАСЬ: Я не беру участь. Хоча, скажімо, Новіков говорив: "Якби я знав, що ти хочеш прийти на ту зустріч, що була із Зеленським (і там був і Ольшанський – другий з організаторів форуму та інші), то я б тебе покликав". Але мені все одно не прикро, оскільки я вважаю, що мої друзі представляють мою точку зору, а я, так чи інакше, іноді хочу бути далі від політики. Іноді ближче, але в цілому я до цього нейтрально ставлюся. Я вважаю, що діджіталізація – дуже проста штука. Але і при цьому це великий процес. Пов'язано це з тим, що вона складається з багатьох маленьких кроків – електронні квитки, просто можливість проголосувати за ту чи іншу петицію, можливість швидко отримати документи. Те, як я розумію "держава в смартфоні" – це коли тобі не потрібні папірці, тобі не потрібна ця довідка, яка додається до паспорту або електронної картки. І навіть сам паспорт не потрібен. І ти можеш отримати доступ до всіх послуг держави, маючи смартфон в кишені. Без паспорта. І перебуваючи в будь-якій точці. Припустимо, звідси можемо оформити ФОП або оформити право володіння землею та інше.

- ПОПОВА: А наскільки це безпечно?

- МАСЬ: Це, принаймні, так само безпечно, як і те, що існує зараз. Тобто я не бачу там...

- ПОПОВА: Все-таки, якщо є паперовий бюлетень для голосування, наприклад, чи є паперовий документ права власності на землю... У нас, ти знаєш, були кібератаки на електростанції, які виключали через хакерську атаку. Невже ти думаєш, що не спробують влізти, наприклад, в реєстр виборців?

- МАСЬ: З технологіями все йде так, що можна легко резервувати. В принципі, не так багато інформації по голосам, можна зберігати всю інформацію кожні 5 хвилин. Якщо буде злам – то у вас буде інформація 5-хвилинної давності. По-друге, фальсифікація можлива більше з папірцями, з бабусями, з якимись ящиками, ніж з новими технологіями. Оскільки в нових технологіях, blockchain та інше, можна цю інформацію зберегти на багатьох джерелах. Як blockchain діє – ти зберігаєш інформацію на багатьох джерелах. І кожне джерело може перевірити – була інформація чи ні. І ти не можеш навіть його обдурити. Я вважаю якраз, що технології гальмуються більше тими, хто хоче фальсифікувати, ніж тими, хто боїться, що хтось фальсифікує.

- ПОПОВА: Ти бачив, є відео, як саме був сприйнятий злам на "Прикарпаттяобленерго", здається, в 2015 році? Там є аудіо і скрін екрану, коли вони говорять: "Ой, мышка начинает бегать по экрану. Почему она бегает? Что происходит?". Це говорять айтішники. І це буде відбуватися на територіальних дільницях…

(Ігор Королишин, диспетчер ПАТ "Прикарпаттяобленерго": "Мишки ходили в різні сторони. Вони зупинялися на комутаційних апаратах, виконували якісь дії. І ми не могли нічого вдіяти")

- МАСЬ: Так, я хотів би продовжити далі. Я ж айтішник, справжній айтішник. І я за справжні зміни. Мене безпека не хвилює. В тому сенсі, що, якщо світ завалиться, і при цьому технології переможуть – я скажу: "Чудово!". Це проблема, з якоїсь точки зору. Але я вважаю, що, якщо ми хочемо рухатися в цивілізаційний світ, а ми хочемо заробляти на технологіях, у нас, в принципі, є шанс – то треба перестати боятися і почати впроваджувати технології. А, може, і продавати землі, оскільки продаж землі пов'язаний з технологіями. Треба відмовитися від чогось буденного, щоб почати заробляти на чомусь нормальному. Весь світ вже в технологіях. Можна боятися бути останньою країною, яка буде голосувати папірцями. Хтось голосує і печатками на пальцях, але і це можна зламати. Люди відрізають собі палець, щоб вдруге проголосувати. В Індії був прецедент. Наскільки це все захищено – суперечливо. З моєї точки зору, я бачу, як за допомогою IT можна захистити. Наприклад, є ж технологія, яка дозволяє купувати голос. І здається, що, якщо людина голосує віддалено, то цей голос можна купити, і стоячи за спиною, змусити його проголосувати. Як вирішується безпека? Людина може переголосувати потім, вдруге і втретє. І, виходить, що перевіряючий пішов – людина взяла і переголосувала за того кандидата, за кого хотіла. Таким чином, голос неможливо вкрасти. Неможливо під дулом пістолета або просто під загрозою звільнення змусити людину проголосувати за того, за кого тобі потрібно. Ця технологія дозволяє захиститися. І таких можливостей захиститися багато. Система намагається захистити себе, захистити свій спосіб підкупу виборців. І так само захистити якихось суддів, реєстри, системи, через яке можна фальсифікувати на право володіння землею та ін. На цьому ж годуються багато людей. А в IT – там все просто. Там, по-хорошому, весь бекап реєстру всій землі в Україні поміститься у звичайному комп'ютері. Відповідно, можна зробити 10 копій і потім дізнатися, що ця земля була вкрадена. Хоча, знову-таки, при такому незграбному впровадженні можлива і фальсифікація. І часто технології впроваджують ті люди, які потім хочуть все це... Але це точно не айтішники. Айтішникам цікавий прогрес сам по собі.

- ПОПОВА: Скажи, ти говориш про те, що айтішник, айтішник… А де зараз навчатися в Україні айтішнику? І де саме ти навчався?

- МАСЬ: Я за освітою радіофізик. Мій факультет якраз вирішив, виховавши багатьох, до речі, айтішників (в тому числі компанія "ЛУН" звідти пішла) – вони зараз назвалися Факультет фізики і комп'ютерних систем, "раптово". Ті найталановитіші програмісти, які у мене працювали, вони навчалися в КПІ на ФІОТ. Багато хороших програмістів навчав, до речі, останнім часом і НАУ. І, відповідно, факультет кібернетики, який був поруч з нами, випустив дуже багато талановитих програмістів. Але коли у мого друга запитали, у якого велика аутсорсингова компанія – він сказав: "Я беру будь-яких програмістів, які працюють з третього курсу". Я, до речі, теж, будучи фізиком, працював програмістом з третього курсу. Для мене теж якось відгукується ця рада, тому що я вважаю, що програміст не може не програмувати. Він повинен кодити вдома, для себе, писати якісь ігри, якісь додатки, сайти. І, по факту, ці люди не можуть досидіти до п'ятого курсу і ніде не працювати. Вони з третього курсу починають працювати. І ось таких потрібно брати. Де вони при цьому вчаться – навіть все одно.

- ПОПОВА: Зараз є програма по візуальному програмуванню, мені здається, навіть с трьох років. Як ти, до речі, ставишся до того, що діти зараз всі у смартфонах, у планшетах, кодують?

- МАСЬ: Справа в тому, що я до освіти дітей трохи маю відношення. Тому що я навчав програмувати під айфони підлітків 13-14 років і потім вчив програмувати дітей друзів десь 10 років. І у мене однокласниця з подругою створили початкову школу. Вони кажуть: "Льоша, прочитай нам курс з програмування у початковій школі, 1-3 класи". Я відмовився. Сказав, що це, мені здається, рано. А син у мене веде на Youtube підкаст по Swift і зараз монтує чергову серію. Але я як раз вважаю, що дітей взагалі потрібно вчити програмування, це сто відсотків. Це нова математика. Напевно, середній вік людини, якого можна вчити – 9-10 років. Тобто в 6-7 років важко. В 6 можна давати якісь візуальні, початкові знання. Але, на щастя, чи на жаль, років до 15 все одно ці візуальні штуки прийдуть до звичайних. Тобто текст – поки максимально швидкий спосіб програмування, і на візуальних штуках можна побудувати все більше і більше речей. Але справжні профі, який заробляє серйозні гроші на програмуванні, в Україні в тому числі, вони все одно пишуть текстом, кодом. Тому що це швидше за все. Але була ж тема, щоб у школах зробити уроки з програмування. Я підтримую. Я вважаю, що навіть, якщо ми вивчимо на клас 1-2 програмістів – то це буде для країни і для ВВП великий заділ. Оскільки ця галузь поки і наступні 10 років – я теж трохи футуролог і людина, яка писала фантастику – точно буде затребувана дуже сильно. Хоча ті футурологи, які самі не програмували і ніколи не бачили програмування, розповідають про те, що, ось, робот зараз почне програмувати... Маячня! За фактом, я теж займався штучним інтелектом, і у мене напарник по диплому з радіофізики – перша компанія, яку в СНД купив Google. Це компанія Viewdle була. Частина її зараз продали китайцям, але наші люди з моєї школи, з мого факультету – вони працюють в підземеллях Гугла, як і раніше, і розпізнають обличчя. Вони, до речі, трохи допомагали нам, коли розпізнавали обличчя для військових – ми росіян шукали по соцмережах. І, незважаючи на те, що я 20 років в темі штучного інтелекту, ми тоді ще в університеті розпізнавали гральні карти. А потім вони розпізнавали обличчя. Тут була ще технологія з університету кібернетики, і потім її продали. Тобто штучний інтелект не буде програмувати без людей.

- ПОПОВА: Скажи, штучний інтелект, те, про що говорить команда президента, що вони будуть аналізувати голосування у Верховній Раді депутатів – що ти про це думаєш?

- МАСЬ: Я критикував Брауна за цей посил. Ще Браун ображався, що всі його критикують. Я вважаю, що це трохи популізм.

- ПОПОВА: Браун – це Давид Арахамія.

- МАСЬ: Так, Давид Арахамія, 4-й номер, який озвучує цю ідею. Я вважаю, що це трохи популізм. Чому? Тому що я знаю, як це працює. Ми отримаємо тільки якісь дані, які можуть когось налякати – Мосійчука, наприклад. Але наукової бази поки серйозної немає.

- ПОПОВА: Мені здається, що це, в принципі, економетрика, математика з великими даними, не більше.

- МАСЬ: Так. В принципі, приблизно буде так, будемо аналізувати емоції депутатів, і по обличчях вже розуміти, наскільки вони там... Як сама ідея – прикольна, але це може бути тільки частиною якоїсь великої ідеї. Тобто не можна сказати, що "ми будемо розстрілювати тих депутатів, які, нам здається, проголосували...". Якби Браун написав це більш іронічно і сказав, що в цілому це смішна технологія… А він занадто серйозно про це сказав - і айтішники теж сказали, що це все-таки не настільки серйозно.

- ПОПОВА: Тепер бліц. Тобто дуже коротко, якщо можна, на кожне питання. Перше – як ви відбираєте спікерів для iForum?

- МАСЬ: Ми відбираємо за трьома параметрами. Це повинна бути відома людина. Вона повинна бути кращою в своїй темі. І її доповідь повинна бути цікавою. Тобто ми повинні продати його вміння виступати, знання аудиторії і саму тему доповіді. Тобто три ці якості.

- ПОПОВА: Як починати людям стартап, якщо вони не мають інвестора?

- МАСЬ: Я вважаю якраз, що всі люди, які починають стартап, не мають інвестора. Інвестор приходить тоді, коли, по-перше, у них горять очі, по-друге, вони вже досягли якогось руху в напрямку. Домогтися руху можна, працюючи вечорами, за рахунок кишенькових грошей, сім'ї, або просто бажання це зробити. Я не вірю в людей, які говорять: "Я нічого не робив, тому що у мене немає інвестора". Це якісь ледачі люди.

- ПОПОВА: Як ти ставишся до конкуренції в ІТ-сфері в Україні?

- МАСЬ: Конкуренція в ІТ-сфері? А що мається на увазі?

- ПОПОВА: Вона є/немає? Ви її боїтеся/не боїтеся?

- МАСЬ: Зі своїми проектами як стартапами ми майже її не відчуваємо досі. І це прикро, оскільки все-таки конкуренція дозволяє вирощувати ринок. І хочеться, щоб ти робив якийсь проект, а поруч такі ж люди робили такий же проект, і ви разом змагалися.

- ПОПОВА: А коли є сенс продавати проект?

- МАСЬ: Я вважаю, що проект не потрібно продавати ніколи. І всі проекти, в тому числі власнику цієї студії, ми продали вимушено, оскільки закінчилися сили на реалізацію. Тобто вся команда вже втомилася, інвестори втомилися. І ми не знали, що ж робити з ним, окрім як продатися. Наприклад, "Український портал" ми так продали "Обозревателю". Але, наприклад, mail.ua я б крутив далі, але інвестори вважали, що треба продати росіянам. Росіяни щороку робили якусь пропозицію, в якийсь момент воно склалося – і продали.

- ПОПОВА: Ти підтримуєш ідею розвитку інтернету речей?

- МАСЬ: Так. В мобільному операторі я був головною людиною, напевно, яка вірила в цей напрямок свого часу. Просто тому що я вважаю, що інтернет речей – це найближчий злам ринку, який відбудеться. І Голова мобільного оператора мені сказав: "Льоша, якщо так віриш, скажи, наприклад, Японія – точно попереду, скільки у них речей підключено до інтернету на одну людину?". Я тут же, відразу на нараді, погуглив. А це було 2 роки тому, по-моєму. Кажу: "Ось, 8,5 пристроїв на одну людину". Тобто, за фактом, одна людина має 1 сім-карту, пристрій має 8,5 сім-карт на цю ж людину. І я сказав: "Ось дивіться, скільки датчиків існує на одного японця, який підключений до мобільної мережі". Я думаю, що зараз це число в Японії – десь 20. Тобто 20 датчиків на 1 японця, і це реально круто.

- ПОПОВА: Як ти оцінюєш новий мовний закон, який стосується також і Інтернет?

- МАСЬ: Я вважаю, це зрада, такий закон про мову. Тому що, я вважаю, якщо ви бажаєте плекати українську мову – треба спонсорувати український Youtube. І тоді навіть росіяни вивчать українську мову, для того щоб дивитись наш Youtube. А поки що, судячи із закону – маячня якась. Тобто він когось обмежує і робить якийсь заповідник людей, які будуть робити якийсь дивний продукт. Наприклад, у мене є знайомі радіоведучі, які говорять російською мовою. Вони виросли в Україні. Чому я не можу слухати їх російською мовою? Не зрозуміло.

- ПОПОВА: Як впливає нелегальний контент на розвиток цифрових технологій?

- МАСЬ: Я якраз у 2009 році був головним піратом України, ми тоді вже вели переговори про те, щоб це зробити легально. І я великий споживач зараз саме легального контенту, купив 60 фільмів у Apple, наприклад, та інше. Я вважаю, що це впливає негативно, але потрібно створювати мотиви для того, щоб люди переключалися.

- ПОПОВА: Що або хто заважає розвитку ІТ-сектору в Україні?

- МАСЬ: Я вважаю, що архаїчна бюрократична машина. Вона заважає найбільше. Оскільки так чи інакше, IT-проектам потрібно приймати гроші, потрібно мати правильне оподаткування. І закони, які залишилися ще з царських часів, дуже заважають. По-хорошому, треба почистити.

- ПОПОВА: Тебе запрошували працювати за кордон?

- МАСЬ: Так. Останнє запрошення було до Берліну. До цього було запрошення до Казахстану.

- ПОПОВА: Чому ти не поїхав?

- МАСЬ: З Берліном ми домовилися, що я працюю віддалено. З Казахстаном, до речі, теж. А не поїхав тому, що у мене є два принципи. Перше: в Україні найкрасивіші дівчата. Друге: я вірю, що Україна має великий емоційний потенціал. Я вірю в наших веселих креативних людей, козаків. Реально це інтернет-нація в якомусь вигляді.

- ПОПОВА: Як ти бачиш розвиток ІТ-бізнесу і ІТ-індустрії в Україні?

- МАСЬ: Ось мій поточний проект – я вважаю, що потрібно побудувати перший український єдиноріг. Я буду радий, якщо хтось побудує до мене, але ось я з сином посперечався, що я за три роки побудую такий в Україні. І саме в момент виходу з "Київстару" три роки почалися. Я вважаю, що таких проектів має бути десь 5-7, і тоді ми будемо ІТ-нацією. Тому що, якщо у нас немає проектів з мільярдною капіталізацією, що працюють на світовий ринок, і тут, до речі, мова ніяк не допомагає, англійська, німецька та іспанська, або запрошувати перекладати роботів. Та, по-хорошому, ще потрібні університети, які б масово готували айтішників. Наші – це десята частина того, що потрібно для IT-нації. Ось UNIT.City – це такий прообраз того, як могло б бути.

- ПОПОВА: Вони, до речі, також вважають, що вони стануть першим єдинорогом.

- МАСЬ: В нерухомості, можливо. За фактом, нерухомість не може так швидко рости. За три роки не побудуєш на мільярд. Ну, вибачте.

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