Готуйся, Ілон Маск: 9 українських стартапів, якими можна пишатися

Незважаючи на високу конкуренцію на ринку ідей, вітчизняні стартапи викликають інтерес інвесторів і отримують непогані шанси на світову популярність.

Останнім часом таких розробок з'являється все більше і більше. Проблема в тому, що в Україні майже немає майданчиків для публічної презентації винаходів.

OBOZREVATEL зібрав список перспективних українських стартапів. Побачити і випробувати всі ці розробки можна буде 19-20 жовтня на фестивалі Interpipe TechFest 2019 в Дніпрі.

TenniRobo - робот-тренер з настільного тенісу. Це мініатюрна гармата, якою можна керувати зі смартфона. Гравець задає швидкості і кут подачі м'ячів і програмує загальну складність тренувань. Підходить для використання вдома або в спортзалі, адже робот служить заміною постійному партнеру по тренуванню.

pingpongbros.com

Smart-нашийник RAWR - це пристрій допоможе власникам відшукувати своїх тварин. А також контролювати стан їх здоров'я, завдяки пристроям для вимірювання пульсу, температури і інших життєво важливих показників.

Kray Protection UAS - дрон для агробізнесу. За словами розробників - це технологія, ефективно замінить звичайні обприскувачі. Головна перевага дрона в тому, що його використання обходиться фермерам в 10 разів дешевше.

kray.technology

Senstone - кулон, що вміє записувати розмови, переводити їх в текстовий формат і передавати на смартфон. І все це без допомоги звичної ручки і клаптика паперу. Ідея стартапу виявилася настільки популярною, що Senstone менш ніж за місяць зібрав на Kiсkstarter 300000 $.

kickstarter.com

Nuka Eternal Stationery - "вічний" блокнот. В принципі, на цих словах опис можна було б завершити. Блокнот, сторінки якого майже неможливо розірвати або пошкодити водою. А все записи в ньому можна прати і оновлювати безліч разів. У комплекті з блокнотом пропонується "вічний" олівець - зі сплаву металів.

kickstarter.com

Симулятор побуту - тренажер реабілітації людей, які втратили навички дрібної моторики рук. З його допомогою люди зможуть швидше відновлюватися після травми або хвороби.

SEM Drive - серед інших хардверних стартапів на техфесті буде представлено пристрій, що дозволить перетворити звичайний автомобіль в електромобіль. Таким чином авто стане економічнішим для власника і дозволить економити на витратах на паливо і сервіс.

Pix BackPack - рюкзак, що має одну істотну відмінність від інших аналогів. Він обладнаний LED-екраном, зображенням на якому можна керувати за допомогою мобільного додатку. Такий рюкзак здатний транслювати настрій і бачення власника краще будь-які аксесуари.

Kenvro - інтерфейс, що спрощує використання векторних малюнків операційними системами. Ця технологія дозволяє запускати будь-які 2,5D гри на різних платформах - від ноутбука до смартфона. Вона сподобається всім, хто женеться за відчуттям ностальгії по улюбленими ретро-іграми.

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