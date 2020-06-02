Готуємося до літа: 4 глобальні причини обрати кондиціонер, який вміє очищувати повітря

Синоптики прогнозують: літо-2020 буде аномально спекотним. І весна вже підтверджує прогнози, адже стала однією з найпосушливіших за останні роки. При цьому, рятуватися у прохолодних водоймах через пандемію коронавірусу українці зможуть ще не скоро. Тож саме час подумати про встановлення кондиціонера. Особливо в умовах карантину. Адже зараз ми як ніколи багато часу проводимо вдома. Тож варто подбати про те, аби вимушена самоізоляція була максимально комфортною.

Але як обрати дійсно якісний і безпечний пристрій? Як позбавити себе від зайвих проблем з його обслуговуванням і чи можливо уникнути після встановлення нового приладу тризначних цифр у платіжках за електроенергію?

OBOZREVATEL проаналізував переваги кондиціонерів одного з найбільших і найдосвідченіших виробників цих пристроїв – компанії LG. І прийшов до висновку: саме кондиціонери від цього виробника можуть претендувати на лідерство на ринку за співвідношенням ціна-якість. Бо за досить помірну ціну LG пропонує дійсно потужні та функціональні пристрої, які до того ж є дуже економними в експлуатації та прослужать добрий десяток років.

Розглянемо переваги кондиціонерів LG детальніше.

Захист від бруду та бактерій

Розробники кондиціонерів LG подбали про те, аби повітря, яким ви дихаєте, було не тільки прохолодним, але й чистим. І оснастили свої пристрої системою очищення 2 в 1. Ця система забезпечить комфортне охолодження і одночасне фільтрування повітря, адже вона може виловлювати не тільки дрібний пил, а навіть бактерії та надмалі часточки. Це особливо важливо для людей, що страждають від алергій, родин, в яких є літні люди або маленькі діти.

Спеціальний датчик PM 1.0 постійно сканує повітря на предмет наявності пилу та мікрочасточок. А власники кондиціонерів LG можуть контролювати процес очищення та стан повітря у будь-який момент. Зробити це вони можуть завдяки наявності поруч зі звичним дисплеєм чотириколірного індикатора.

Предмет особливої гордості розробників компанії – інноваційний іонний дифузор. Він генерує понад 5 мільйонів від’ємних іонів, які приєднуються до частинок у повітрі. А мікро-пиловий фільтр легко затримує мікрочасточки з від’ємним зарядом, відфільтровує найдрібніші частинки, які при вдиханні можуть викликати респіраторні захворювання.

Загалом, виробник констатує: нова фільтрувальна система у 12 разів перевищує показники фільтрів, які раніше встановлювалися у приладах LG.

Тиша і комфорт

Як би нам не хотілося прохолоди у спеку, витримати монотонне цілодобове гудіння кондиціонерів здатні далеко не всі. У LG цю проблему вирішили за допомогою нахилених під кутом 15 градусів лопастей вентилятора Skew Fan та використання компресора з технологією Dual Inverter. Такий компресор має широкий діапазон частоти обертання. Завдяки цьому він дозволяє домогтися максимально швидкого охолодження повітря при мінімальному рівні шуму. Адже особливості конструкції вентилятора та компресора дозволили знизити рівень вібрації майже на 40%, що насамперед позначилось на тому, наскільки тихо здатен працювати прилад.

При цьому, кондиціонери з компресорами Dual Inverter служать довше: виробник гарантує, що вони служитимуть щонайменше 10 років. Такий же гарантійний строк роботи подвійного інвертора підтверджує найавторитетніший міжнародний аудитор TUV Rheinland.

Приємний бонус: усі перелічені вище переваги технології Dual Inverter позначаться також на цифрах у рахунках за електроенергію – кондиціонери з такими компресорами дозволяють суттєво знизити витрати струму. Економія може сягати 70% у порівнянні з використанням кондиціонерів з іншими типами компресорів.

Адже компресор постійно регулює швидкість роботи, необхідну для підтримання обраного температурного режиму. Та й розширений діапазон режимів роботи Dual Inverter компресора сприяє економії. Це дозволяє охолодити приміщення до заданої температури на 40% швидше, у порівнянні з іншими кондиціонерами. Погодьтеся, коли знемагаєш від спеки, можливість отримати бажаний комфорт майже вдвічі швидше – вагомий фактор.

Гарантії енергозберігання та високої швидкості охолодження кондиціонерів LG також підтвердили у TUV Rheinland.

Довговічність та практичність

Надійне та довговічне наповнення кондиціонера виробник захистив не менш надійним корпусом. Зовні кондиціонери LG покриті унікальним покриттям Gold Fin, що суттєво підвищує стійкість кондиціонеру до корозії та впливу зовнішнього середовища. Це покриття складається з 4 шарів, кожен з яких посилює зносостійкість поверхні. Між двома антикорозійними шарами розміщено алюмінієвий прошарок. Зовні ж пристрій вкриває гідрофобний шар, що захищає прилад від надмірної вологи.

Використання такого багатошарового покриття суттєво подовжить строк служби вашого кондиціонера.

Подбали у компанії і про те, аби кондиціонери LG вписалися у будь-який інтер’єр. Великий прихований дисплей дозволить контролювати всі процеси – і не буде кидатися в очі.

Окрему увагу приділено компактності пристрою, що не тільки є значною перевагою для невеличких квартир, а й суттєво спрощує, а отже – і здешевлює встановлення кондиціонера.

Кондиціонери LG також максимально просто чистити – завдяки сучасному EZ-фільтру та комплексній функції автоматичного очищення. Ця функція запобігає утворенню бактерій та цвілі на теплообміннику.

Зручність, зручність і ще раз зручність

Максимальний комфорт від використання техніки для компанії є одним з головних пріоритетів. У випадку з кондиціонерами цей принцип також було втілено максимально повно.

На відміну від більшості кондиціонерів з 3-ступінчастою системою позицій жалюзі, в кондиціонерах LG передбачено аж 6 фіксованих позицій, що дозволяє набагато точніше спрямувати потік повітря – саме туди, де воно найбільше потрібне.

Для максимальної зручності користувачів розробники також передбачили комфортний нічний режим. Перед тим, як лягти спати, ви можете обрати одну з трьох пропонованих функцій – і або встановити непрямий потік повітря, аби запобігти продуванню, або запрограмувати автовимкнення пристрою впродовж 7 годин, або налаштувати режим сну.

Більше того, кондиціонери LG подбають не тільки про температуру вашої оселі, але й про оптимальний рівень вологості. Завдяки технології Jet Dry у надмірно вологих приміщеннях пріоритет надається їх осушуванню, забезпеченню сухого та свіжого мікроклімату.

Якщо ж надворі стрімко похолодало і вам потрібно якомога швидше зігріти кімнату – на допомогу прийде технологія 4 Way Auto Swing: вона відрегулює потік повітря так, щоб тепло максимально швидко розійшлося по приміщенню і зігріло його.

Здається, у компанії LG максимально врахували усі потреби сучасної людини у питанні кондиціонування і змогли створити дійсно першокласний продукт.

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