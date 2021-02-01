Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото
Компанія Google запатентувала власний смартфон з гнучким дисплеєм.
Відповідно до опублікованого патенту розглядається форм-фактора пристрою: з шарніром, який відкривається всередину, і механізмом, що передбачає відкриття назовні, передає Mspoweruser.
Для першого випадку буде застосовуватися спеціальна виїмка всередині петлі для розміщення гнучкого дисплея з радіусом під час вигину. В такому стані екран ніби ховається в поглибленні. Водночас вдається досягти щільного прилягання двох половинок смартфона.
У другому випадку екран вигинається назовні. У такому варіанті конструкція шарніра складається з декількох сегментів, пов'язаних один з одним.
Відзначається, що обидва дизайну були запатентовані в липні 2020 року, але опубліковані тільки зараз. Точних даних, коли Google має намір впроваджувати цю технологію невідомо.
Відзначимо, що створено перший в світі розтягується смартфон з гнучким дисплеєм. Також компанія Xiaomi запатентувала смартфон з екраном, який здається нескінченним.
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