Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото

Компанія Google запатентувала власний смартфон з гнучким дисплеєм.

Відповідно до опублікованого патенту розглядається форм-фактора пристрою: з шарніром, який відкривається всередину, і механізмом, що передбачає відкриття назовні, передає Mspoweruser.

Для першого випадку буде застосовуватися спеціальна виїмка всередині петлі для розміщення гнучкого дисплея з радіусом під час вигину. В такому стані екран ніби ховається в поглибленні. Водночас вдається досягти щільного прилягання двох половинок смартфона.

У другому випадку екран вигинається назовні. У такому варіанті конструкція шарніра складається з декількох сегментів, пов'язаних один з одним.

Відзначається, що обидва дизайну були запатентовані в липні 2020 року, але опубліковані тільки зараз. Точних даних, коли Google має намір впроваджувати цю технологію невідомо.

Відзначимо, що створено перший в світі розтягується смартфон з гнучким дисплеєм. Також компанія Xiaomi запатентувала смартфон з екраном, який здається нескінченним.

Як повідомляв OBOZREVATEL: