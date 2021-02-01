Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
1,4 т.
Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото

Компанія Google запатентувала власний смартфон з гнучким дисплеєм.

Відповідно до опублікованого патенту розглядається форм-фактора пристрою: з шарніром, який відкривається всередину, і механізмом, що передбачає відкриття назовні, передає Mspoweruser.

Для першого випадку буде застосовуватися спеціальна виїмка всередині петлі для розміщення гнучкого дисплея з радіусом під час вигину. В такому стані екран ніби ховається в поглибленні. Водночас вдається досягти щільного прилягання двох половинок смартфона.

У другому випадку екран вигинається назовні. У такому варіанті конструкція шарніра складається з декількох сегментів, пов'язаних один з одним.

Відзначається, що обидва дизайну були запатентовані в липні 2020 року, але опубліковані тільки зараз. Точних даних, коли Google має намір впроваджувати цю технологію невідомо.

Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото
Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото
Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото
Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото
Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото
Google запатентувала власний гнучкий смартфон. Фото

Відзначимо, що створено перший в світі розтягується смартфон з гнучким дисплеєм. Також компанія Xiaomi запатентувала смартфон з екраном, який здається нескінченним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СШАСмартфонGoogle