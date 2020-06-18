Компанія Google випустила першу публічну версію ОС Android 11, яка доступна для звичайних користувачів.

Пропонуємо дізнатися, які великі зміни відбулися в "зеленому роботі".

Мессенджер

В Android 11 з'явилися так звані "бульбашки". Тепер чат в будь-якому месенджері відображається поверх інших вікон з в окремому круглому віджеті. При натисканні листування розгортається на весь екран.

Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового

Шторка повідомлень і швидких налаштувань

В оновленій шторці додали роздільники, що розмежовують нові повідомлення та інші оповіщення з додатків. Також можна буде налаштувати пріоритети повідомлень.

Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового

Медіаплеєр

Також в Android 11 можна управляти музикою прямо в шторці швидких налаштувань.

Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового

Меню живлення

Тепер крім кнопок виключення, перезавантаження, скріншота та екстреного виклику будуть відображатися карти з Google Pay і кнопки швидкого доступу до пристроїв розумного будинку.

Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового

Запис екрану

На Android 11 вже в систему вбудована функція запису відео з дисплея. При записі можна буде включити мікрофон та додавати коментарі.

Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового

Меню скріншотів

У новій ОС зробити скріншот стало простіше. Також покращили редагування отриманого зображення.

Google випустила публічну версію ОС Android 11: що нового

Крім іншого в Android 11 додали функцію видачі одноразових дозволів для додатків, вивід часто використовуваних програм на головному екрані, нові іконки, перероблений інтерфейс Google Home і можливість настройки темного режиму інтерфейсу за часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: