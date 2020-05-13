Компанія Google попередила про закриття свого музичного потокового сервісу Play Music.

До кінця цього року компанія надсилатиме багато повідомлень про те, що додаток більше не буде доступний, повідомляється в блозі Google.

Google оголосив про закриття сервіс Play Music pixabay.com

У зв'язку з цим користувачам запропонували перейти на YouTube Music.

"Поки користувачі матимуть доступ до обох сервісів. Ми хочемо переконатися, що у кожного буде час перенести свій музичний контент і звикнути до YouTube Music, тому будемо надсилати багато повідомлень протягом цього року до тих пір, поки користувачі більше не зможуть мати доступ до Google Play Music", – уточнили в компанії.

Докладні інструкції про повне перенесення історії і контенту в новий сервіс будуть направлені всім користувачам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мільйони власників смартфонів на платформі Android опинилися в небезпеці через додаток Google Allo. Система почала попереджати користувачів про те, що месенджер заражений.