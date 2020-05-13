Google оголосив про закриття сервісу Play Music
Компанія Google попередила про закриття свого музичного потокового сервісу Play Music.
До кінця цього року компанія надсилатиме багато повідомлень про те, що додаток більше не буде доступний, повідомляється в блозі Google.
У зв'язку з цим користувачам запропонували перейти на YouTube Music.
"Поки користувачі матимуть доступ до обох сервісів. Ми хочемо переконатися, що у кожного буде час перенести свій музичний контент і звикнути до YouTube Music, тому будемо надсилати багато повідомлень протягом цього року до тих пір, поки користувачі більше не зможуть мати доступ до Google Play Music", – уточнили в компанії.
Докладні інструкції про повне перенесення історії і контенту в новий сервіс будуть направлені всім користувачам.
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