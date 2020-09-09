Google назвала смартфони, які перші отримають Android 11

Олексій Тітофф Технології 02:20, 10.09.2020

Американська компанія Google повідомила, що нова операційна система Android 11 буде доступна для скачування для смартфонів Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo і Realme.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі корпорації. Відзначається, що пізніше нову ОС отримають інші виробники гаджетів.

У Google пояснили, що у новій Android 11 з'явився радий інновацій. Наприклад, всі чати з месенджерів розміщені в окремому розділі. Оновлення направлено на те, не пропускати повідомлення серед повідомлень.

Також спрощено перемикання між навушниками та колонкою. Тепер керувати гаджетами можна управляти з одного розділу.

Крім того, Android 11 вперше надала функцію одноразового доступу додатків до камери, мікрофона або місця перебування.

Нагадаємо, що раніше Google випустила публічну версію ОС Android 11.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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