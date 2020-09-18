Google назвала дату презентації Pixel 5 та Chromecast

Компанії Google офіційно заявила, що 30 вересня покаже новий смартфон Pixel 5 і більш доступну модель Pixel 4A 5G.

Також на презентації представлять телевізійну приставку Google Chromecast with Google TV і розумну колонку під брендом Nest, йдеться в анонсі.

"Ми запрошуємо вас дізнатися все про нашу нову Chromecast, нашу наступну розумну колонку та наші нові телефони Pixel", – зазначено в офіційному пресрелізі.

З даних в мережі можна додати, що флагман Pixel 5 отримає процесор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 4000 мАг. Ймовірна стартова вартість телефону очікується близько 700 доларів.

Офіційно смартфон від Google буде доступний в США, Канаді, Великобританії, Ірландії, Франції, Німеччини, Японії, Тайвані та Австралії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Google назвала смартфони, які перші отримають Android 11.