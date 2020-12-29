Ґеймери поскаржилися на проблеми з новою PlayStation 5

Мирослав Семенюк Технології 03:00, 29.12.2020

Користувачі нової консолі Sony PlayStation 5 поскаржилися на неполадки з фірмовим ґеймпадом DualSense.

Як повідомляє Game Rant, проблеми спостерігаються з адаптивними курками, які позиціонувалися Sony як одна з головних особливостей нового контролера.

Судячи з відгуків геймерів, кнопки розхитуються, унаслідок чого пружина курків перестає створювати необхідний опір. Через це втрачається весь сенс "адаптивності".

Видання нарахувало в мережі понад тисячу скарг на DualSense. Зокрема, один із користувачів розповів, що курок в його ґеймпаді став послабленим і перестав реагувати на деякі натискання.

Водночас один із фахівців заявив, що розібрав контролер і помітив проблему з пружиною курка.

Компанія Sony поки не відреагувала на ситуацію. Зазначається, що через дефіцит і відсутність комплектовання процес заміни контролерів може розтягнутися на тривалий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Sony 15 вересня провела презентацію своєї нової ігрової приставки PlayStation 5.

У 2021 році, можливо, буде представлено бюджетну версію PlayStation 5. Інсайдер стверджує, що так звана PS5 Lite коштуватиме навіть дешевше, ніж модифікація приставки без оптичного приводу.

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