Фотограф зняв унікальне явище, відоме як "місячна корона"

Мирослав Семенюк Технології 04:45, 30.01.2021

Італійський фотограф Альберто Гіцці Паніцца зняв унікальне природне явище, відоме як "місячна корона".

На приголомшливій фотографії, опублікованій у Facebook, зображений місяць, оточений різнобарвним ореолом, коли світло, що відбивається від сріблястої поверхні, розділяється частинками води в повітрі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рідкісне явище було зняте недалеко від міста Парма на півночі Італії.

"Я бачив це явище кілька разів, але ніколи не міг його сфотографувати", – зазначив фотограф.

Він провів дві години на вулиці з камерою, зробивши сотні знімків.

Знімок "місячної корони"
Facebook Alberto Ghizzi Panizza

Як повідомляв OBOZREVATEL, екіпаж 64-ої експедиції на МКС зняв, як виглядає з космосу полярне сяйво на Землі.

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