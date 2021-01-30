Фотограф зняв унікальне явище, відоме як "місячна корона"

Італійський фотограф Альберто Гіцці Паніцца зняв унікальне природне явище, відоме як "місячна корона".

На приголомшливій фотографії, опублікованій у Facebook, зображений місяць, оточений різнобарвним ореолом, коли світло, що відбивається від сріблястої поверхні, розділяється частинками води в повітрі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рідкісне явище було зняте недалеко від міста Парма на півночі Італії.

"Я бачив це явище кілька разів, але ніколи не міг його сфотографувати", – зазначив фотограф.

Він провів дві години на вулиці з камерою, зробивши сотні знімків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екіпаж 64-ої експедиції на МКС зняв, як виглядає з космосу полярне сяйво на Землі.