Fortnite видалили з App Store і Google Play: творці гри відповіли

Компанія Epic Games, яка створила популярний мережевий шутер Fortnite, подала в суд на корпорації Apple і Google за те, що їхню гру видалили з магазинів додатків App Store і Google Play.

Причиною видалення Fortnite стало впровадження в гру власної платіжної системи Epic – із нею внутрішньоігрова валюта коштує дешевше, оскільки транзакція йде в обхід сервісного збору Apple і Google.

Через кілька годин Apple заблокувала Fortnite на iOS за порушення правил магазину. Пізніше гра пропала і з Google Play.

Після блокування Epic Games випустила короткометражку за мотивами відомої реклами Apple "1984", в якій ті пропагандували боротьбу з монополією IBM на ринку комп'ютерних технологій. Теперішній ролик закликає позбуватися вже монополії App Store, який "блокує гру Fortnite на мільярдах пристроїв".

Додатково до цього Epic Games подала позови на Apple і Google, звинувативши їх у порушеннях антимонопольного законодавства.

Зараз розмір комісії в App Store становить приблизно 30%. При цьому в Google Play 1000 ігрових V-bucks пропонуються за $10 у разі покупки через магазин Google Play і $8 – через прямий платіж Epic.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський підліток Кайл Гірсдорф, відомий у мережі під ніком Bugha, виграв 3 мільйони доларів і став чемпіоном світу в Fortnite як самостійний гравець.