2020 рік пролив світло на недоліки і прогалини в системі фінансових послуг. Це, у свою чергу, актуалізувало і прискорило розвиток багатьох трендів, які ми вже обговорювали в передноворічному блозі. Але деякі процеси, про які я не згадала минулого разу, за ​​моєю суб'єктивною оцінкою стануть особливо важливими у 2021.

Безшовні фінпослуги (Embedded finance)

Корпорація Oracle провела у 2018 році дослідження, згідно з яким 69% користувачів хотіли б отримувати всі фінансові послуги онлайн. І на сьогоднішній день для цього існує безліч додатків у всіх напрямках: від платежів до страхування, від кредитування до інвестування. Однак такий користувацький досвід уже не є унікальним. Клієнти хочуть отримувати послуги "безшовно", без зайвих додатків, і тим більше без візитів до відділень. Саме тому банкінг поза банківськими додатками набрав значну популярність у 2020-му і представляє великі очікування на 2021-ий.

За допомогою інструментів embedded finance компанія з прокату автомобілів, наприклад, може пропонувати клієнтам при наданні автомобіля в оренду можливість відразу оформити страховку на тій же платформі, або отримати кредит прямо на сайті інтернет-магазину без будь-яких анкет. Цей тренд активно просувають необанки і фінтех-компанії, такі як Bsurance, Stripe, Starling та інші. В Україні ж найяскравішими прикладами є ПриватБанк і monobank.

Мерчанти, такі як Amazon, Uber та інші ефективно реалізують описаний кейс. Фінансові послуги стають невід'ємною частиною нефінансових продуктів. За рахунок цього фінансові організації отримують нових користувачів і більше даних, а нефінансові підвищують свою цінність і унікальність. Цьому тренду передували розвиток і становлення моделі BaaS, завдяки якій кожен бізнес може отримати і надати клієнтам повний пакет банківських послуг.

Однак в Україні, як і в багатьох інших країнах, цей тренд тільки зароджується. І хоч у нас уже є кейси в цьому напрямку, банки-провайдери відіграють велику роль, а процес не такий "безшовний", як хотілося б.

Зміни в поведінці користувачів і вплив на розвиток ринку

Досить давно різноманітність і зручність фінтех-рішень змусили банки і фінансові організації переглянути ставлення до користувацького досвіду. Якщо раніше вони вибудовували процеси навколо власних задач, то сьогодні саме потреби користувачів стоять на чолі та є рушійною силою розвитку фінансової індустрії.

У зв'язку з пандемією, коли навіть ВООЗ рекомендувала переходити на безготівкові способи оплати, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу, поведінка і звички користувачів фінтех-ринку кардинально змінилися і продовжать змінюватися протягом цього року. Значно виріс рівень популярності різних платіжних методів (безконтактні платежі, електронні гаманці, онлайн-оплати), фінансової грамотності та обізнаності людей про різноманітні фінтех-продукти.

У клієнтів уже немає терпіння на заповнення довгих форм або виснажливі процеси завантаження, друку і сканування документів. Чим вища обізнаність користувачів про існуючі можливості фінтеху, тим вищий попит, і, відповідно, швидші темпи розвитку. У 2019 компанія EY провела дослідження, згідно з яким рівень застосування фінтех-рішень у країнах по всьому світу складає 64%, а 3 з 4 споживачів користуються послугами платіжних фінтех-платформ. Упевнена, на сьогоднішній день ці показники вищі. Користувач у 2021 році буде більш активним, зацікавленим, але і куди більш вимогливим, що значно вплине на ринок, його учасників, регулювання, універсальність продуктів та послуг. І не варто забувати про поколінні Z, що дорослішає, та потреби якого впливають на формування значної частини тех-трендів – банкінг у месенджерах, голосовий помічник при використанні фінансових продуктів тощо.

Інвестування у стартапи

Згідно CB Insights, у третьому кварталі 2020 року сума венчурних інвестицій у фінтех склала $10,6 млрд, що в середньому дорівнює показникам попередніх років. Однак загальний обсяг угод у сфері фінансових технологій впав на 24% у порівнянні з третім кварталом 2019 року, склавши 451 угоду. Таким чином 60% від загального фінансування фінтех-проектів у цьому кварталі припало на 25 мега-раундів (угода на понад $100млн), при цьому фінансування менших угод знизилося на 16% у порівнянні з другим кварталом 2020. Такого відсотка фінансування фінтех-гігантів не було з другого кварталу 2018 року, коли Ant Group залучила $14 млрд.

Схожа ситуація спостерігалася й окремо в одному з центрів світового фінтеху – у Великобританії. У першій половині 2020 року в британські стартапи інвестували на 22% більше (£1.8 млрд), ніж у другій половині 2019 року. Однак більша частина цієї суми була інвестована всього у п'ять компаній – Revolut, Checkout.com, Starling Bank, Onfido і Thought Machine.

Можливо у 2021-му, після подій 2020-го, фінтех-стартапам буде складніше залучати капітал на ранніх стадіях, оскільки венчурні інвестори націлені на зрілі, "безпечні" технологічні компанії, що перемагають. Однак, є ймовірність, що відстрочені у 2020 році угоди будуть реалізовані у 2021-му, а багатообіцяючі і необхідні в нинішніх реаліях проекти отримають підтримку венчурних інвесторів, адже згідно з даними, на європейському ринку венчурних інвестицій є $265 млрд.

Пріоритетними напрямками стануть сфера медицини та охорони здоров'я, відновлення найбільш постраждалих галузей економіки (рішення для МСБ), дистанційна освіта, захист навколишнього середовища, нові платіжні методи й інструменти інвестування.

Зміна позицій ключових гравців (МПС) на платіжному ринку

В умовах пандемії і соціального дистанціювання значно зросла кількість безконтактних і онлайн-платежів, що призвело до загострення питання вартості транзакцій. Звичайно ж у найближчі роки міжнародні платіжні системи збережуть свої ключові позиції, а банки-еквайєри незамінну роль. Однак зацікавленість бізнесу в альтернативних методах оплати зросла. При цьому за період пандемії збільшилася популярність електронних гаманців, криптовалют, і багато держав рухаються до створення цифрових валют. Подивимося, які фінтех-продукти принесе нам 2021-ий.

Останні події у світі навчили нас швидко знаходити рішення найнесподіванішим подіям. Уміння реагувати на завтрашню потребу у зв'язку із сьогоднішньою подією – потрібна навичка у фінтеху 2021-го.