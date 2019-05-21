Фіналісти дитячого конкурсу iTalent здивували б навіть Ілона Маска

У Києві під патронатом видання OBOZREVATEL пройшов фінал V сезону найбільшого в Україні Всеукраїнського конкурсу з IT-проектів і кіберспорту серед дітей і молоді у віці від 8 до 18 років - iTalent.

У конкурсі взяли участь понад 1600 дітей.

Роботи спочатку подавалися onlinе, що дало можливість долучитися всім бажаючим, незалежно від того, хто де живе - в селі чи у великому місті.

"Сучасний світ не залишає нікого поза діджитал - саме тому в конкурсі 15 номінацій і будь-яка дитина може знайти себе в IT. Учасники вибирали напрямок в залежності від своїх захоплень: подобається фотографувати - цифрове фото, знімати відео - відеомонтаж, хочеш створити мем - 2D графіка, змоделювати лицаря - 3D графіка, створити мультфільм - 2D анімація, розробка сайтів - тут цілих 3 номінації!" - розповідає про конкурс його організатор Антон Єременко.

У конкурсі були також номінації для розробників комп'ютерних програм або програм для мобільного - SOFT & MOBILE. І для юних інженерів - розробка девайсів.

Були дві номінації з розробки ігор: для найменших за допомогою "конструкторної" програми SCRACTH, яка дозволяє зрозуміти, що ж таке алгоритми і як взагалі проектуються гри. І для вже більш підготовлених - номінація GAME DEV.

Також три номінації в e-sport.

"Якщо ви думаєте, що є тільки професія "геймер", то ви дуже мало цікавитеся розвитком цієї надпотужної індустрії. Сьогодні це і кіберспортивний коментатор, і блогер, і тестувальник ігор, і багато інших, всі з яких дуже пристойно оплачуються. Отримати будь-яку професію у киберспорті можливо виключно, якщо ти дуже хороший гравець. Тому кращі в Україні юні кіберспортсмени приїхали до Києва позмагатися за титул чемпіона України в номінаціях CS:GO, Dota2, Hearthstone", - пояснює Єременко.

Перший етап конкурсу полягав в оцінці online, за результатами якого по три фіналісти у кожній номінації та віковій категорії приїхали на фінал V сезону для презентації своїх проектів та визначення переможців.

Захист IT-проектів пройшла в Unit Factory - одній з найкращих в Україні IT-шкіл, де молодь безкоштовно вчиться за стандартами інноваційної французької Школи 42.

Змагання киберспортсменів пройшли в легендарному комп'ютерному клубі Asus CyberZone.

"Оцінювання робіт і презентацій проводили фахівці з IT, які давали поради, ділилися "фішками" і тонкощами професії під час захисту - такий досвід можна отримати тільки на iTalent", - каже організатор конкурсу.

"Діти були вражені суддівським складом! Дійсно, це дуже круто, коли твою роботу похвалив, наприклад, розробник твоєї улюбленої гри, професійний ілюстратор, саунддизайнер, відеорежисер!" - додає він.

У свою чергу, за словами Єременка, судді були щиро здивовані рівнем робіт молоді.

"Діти показують досить професійні та креативні проекти. І головне - це можливість спілкування юних IT талантів і IT експертів. На конкурсі є менторська програма, коли майбутній учасник просить собі наставника, який допомагає йому створити проект. Це також унікальний досвід для України. Крім того, спеціально для учасників створено окремий онлайн-чат, де 3500 дітей навчають один одного, об'єднуються в команди і обговорюють свої проекти", - говорить організатор iTalent.

iTalent Friends Community - це спільнота українських компаній, які дбають про майбутнє України і в яку зараз входять: видання OBOZREVATEL, Національна мережа магазинів гаджетів і інноваційних технологій "Цитрус", компанія INSART, Чайний будинок Heritage, український антивірусна компанія Zillya, Національна волонтерська мережа клубів кодування для дітей Code Club Ukraine, ультрасучасний клуб для геймерів ASUS CyberZone.

Всі фіналісти, крім безцінного досвіду, отримали цінні подарунки, загальний призовий фонд склав більше 120 000 гривен.

Конкурс проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Організаторами конкурсу виступили МГО "Київський Інтелект Клуб", Український державний центр позашкільної освіти та ГО "ВСІ".

Наступний сезон конкурсу почнеться вже у вересні 2019 року.

"Долучайтеся до нової діджитал України", - закликає організатор конкурсу.

Детальніше про конкурс можна дізнатися на сайті www.italent.org.ua

Роботи переможців 2D анімації:

Федоренко Тетяна, 17 років

Абакумова Аліна, 15 років

Кривда Маргарита, 15 років

Роботи переможців Game Dev:

Лясковський Олексій, 18 років

Зеленський Борис, 16 років

Загубний Данило, 16 років

Орловський Данила, 15 років

Роботи переможців в WEB-розробці:

Крамаренко Владислав, 15 років

https://bodjo.net/

Щербина Костянтин, 14 років, Марченко Михайло, 15 років

http://swiftmath.tk/

Морозов Андрій, 15 років

http://robotop.kl.com.ua/

Омелян Дмитро, 16 років

http://babythink.com.ua/

Супрун Станіслав, 16 років

https://livebobigg.000webhostapp.com/

Роботи переможців 3D графіки:

Хоменко Андрій, 17 років

Синьоокий Олексій, 15 років

Фурман Артем, 15 років

Роботи переможців 2D графіки:

Гусєва Єлизавета, 15 років

Колесникова Поліна, 16 років

Римська Анастасія, 15 років

Роботи переможців в цифровому фото:

Голуб Денис, 13 років

Майборода Віктор, 16 років

Михайлова Анна, 17 років

Воробйова Єлизавета, 16 років

Роботи переможців в розробці девайсів:

Середа Максим, 11 років

Пітерцев Андрій, 13 років

Роботи переможців з відеомонтажу:

Грищенко Михайло, 12 років

Казновський Антон, 16 років, Орєхов Владислав

Федоренко Дмитро, 15 років

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