Фінал конкурсу iTalent: стали відомі переможці в трьох номінаціях

У п'ятницю, 5 лютого, відбувся перший етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, члени журі обрали юних переможців у трьох номінаціях: Scratch, ЗD-графіка і Gamedev.

Захід транслювався онлайн на YouTube-каналі через карантинні обмеження. Конкурс відбувся під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Наступний етап фіналу конкурсу пройде в суботу, 6 лютого, з 12-ї до 18:00.

Переможці в номінації Scratch:

1 місце – Олег Фесенко

2 місце – Анна Куцевич

3 місце – Команда "Веселий програміст", Тарас Юрченко та Максим Мартіян

Переможці в номінації ЗD-графіка:

Молодша група

1 місце – Максим Середа (Кімната в 2245 році)

2 місце – Дмитро Волонін (Околиця міста майбутнього)

Кімната в 2245 році. Робота учасника конкурсу iTalent

Околиця міста майбутнього. Робота учасника конкурсу iTalent

Старша група

1 місце – Данило Аннаєв (Warrior 2245)

2 місце – Ігор Поліханенко (Cyberpunk city)

3 місце – Михайло Алексеюк (Hyperion StarCraft II FanArt)

Warrior 2245. Робота учасника конкурсу iTalent

Cyberpunk city. Робота учасника конкурсу iTalent

Hyperion StarCraft II FanArt. Робота учасника конкурсу iTalent

Переможці в номінації Gamedev:

Молодша група

1 місце – Ділан Ллево (Tomato's Ace)

2 місце – Микита Кузьмін (The Last Chance)

3 місце – Ілля Воробйов (Immortal)

Старша група

1 місце – Олександр Білозеров (Pandemic)

2 місце – Богдан Миколюк (Defuser 2)

З роботами переможців конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, iTalent – це найбільший в Україні конкурс дитячих IТ-проєктів, який проводять уже сьомий сезон поспіль. Конкурс допомагає дітям розвивати різні IТ-таланти і робити перші кроки до перспективних цифрових професій: від web-технологій та інженерної справи до розробки ігор і цифрового малюнка.