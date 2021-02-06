Фінал конкурсу iTalent: стали відомі переможці в номінаціях другого дня
У суботу, 6 лютого, пройшов другий етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, членами журі були обрані юні переможці в семи номінаціях: програмна розробка, WEB Front-End, WEB Application, сайт на конструкторі, студентська Tech, апаратна розробка і програмна обробка текстів.
Захід транслювався онлайн на YouTube-каналі через карантинні обмеження. Конкурс відбувся під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новина до кінця).
Наступний етап фіналу конкурсу пройде в неділю, 7 лютого, з 12 до 19:00.
Переможці в номінації Сайт на конструкторі:
1 місце – Валерія Проніна
2 місце – Анна Куцевич
3 місце – Богдан Синяк
Переможці в номінації WEB Front-End
1 місце – Маркіян Ясюра
2 місце – Едуард Корицький
3 місце – Єгор Мальований
Переможці в номінації WEB Application
1 місце – Артем Ядельский
2 місце – Богдан Денисенко
3 місце – Всеволод Похваленко
Переможці в номінації Студентська Tech
1 місце – команда SavingTeam
2 місце – команда Homewo
3 місце – Дмитро Бородій
Переможці в номінації Програмна обробка текстів
1 місце – Ілля Герасименко
2 місце – Андрій Федорко
3 місце – Любомир Юденко
Переможці в номінації Апаратна розробка
Молодша група
1 місце – Анатолій Білека
2 місце – Дмитро Кизилов
3 місце – команда Креатив
Старша група
1 місце – команда Overda
2 місце – Олексій Клязнка
3 місце – Антон Макаренко
Переможці в номінації Програмна розробка
Молодша група
1 місце – Любомир Юденко
2 місце – Олег Мироненко
3 місце – Ігор Савенко
Старша група
1 місце – Андрій Котляр
2 місце – Арсеній Норков
3 місце – Олексій Вишневський
З роботами всіх учасників конкурсу можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 5 лютого пройшов перший етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, членами журі були обрані юні переможці в трьох номінаціях : Scratch, ЗD-графіка і Gamedev.