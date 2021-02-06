Фінал конкурсу iTalent: стали відомі переможці в номінаціях другого дня

У суботу, 6 лютого, пройшов другий етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, членами журі були обрані юні переможці в семи номінаціях: програмна розробка, WEB Front-End, WEB Application, сайт на конструкторі, студентська Tech, апаратна розробка і програмна обробка текстів.

Захід транслювався онлайн на YouTube-каналі через карантинні обмеження. Конкурс відбувся під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новина до кінця).

Наступний етап фіналу конкурсу пройде в неділю, 7 лютого, з 12 до 19:00.

1 місце – Валерія Проніна

2 місце – Анна Куцевич

3 місце – Богдан Синяк

1 місце – Маркіян Ясюра

2 місце – Едуард Корицький

3 місце – Єгор Мальований

1 місце – Артем Ядельский

2 місце – Богдан Денисенко

3 місце – Всеволод Похваленко

1 місце – команда SavingTeam

2 місце – команда Homewo

3 місце – Дмитро Бородій

1 місце – Ілля Герасименко

2 місце – Андрій Федорко

3 місце – Любомир Юденко

Молодша група

1 місце – Анатолій Білека

2 місце – Дмитро Кизилов

3 місце – команда Креатив

Старша група

1 місце – команда Overda

2 місце – Олексій Клязнка

3 місце – Антон Макаренко

Молодша група

1 місце – Любомир Юденко

2 місце – Олег Мироненко

3 місце – Ігор Савенко

Старша група

1 місце – Андрій Котляр

2 місце – Арсеній Норков

3 місце – Олексій Вишневський

З роботами всіх учасників конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 5 лютого пройшов перший етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, членами журі були обрані юні переможці в трьох номінаціях : Scratch, ЗD-графіка і Gamedev.