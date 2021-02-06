Фінал конкурсу iTalent: стали відомі переможці в номінаціях другого дня

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Технології
1,1 т.
Фінал конкурсу iTalent

У суботу, 6 лютого, пройшов другий етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, членами журі були обрані юні переможці в семи номінаціях: програмна розробка, WEB Front-End, WEB Application, сайт на конструкторі, студентська Tech, апаратна розробка і програмна обробка текстів.

Захід транслювався онлайн на YouTube-каналі через карантинні обмеження. Конкурс відбувся під патронатом медіахолдингу OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новина до кінця).

Наступний етап фіналу конкурсу пройде в неділю, 7 лютого, з 12 до 19:00.

Переможці в номінації Сайт на конструкторі:

  • 1 місце – Валерія Проніна

  • 2 місце – Анна Куцевич

  • 3 місце – Богдан Синяк

Сайт учасника конкурсу iTalent.
Переможці в номінації WEB Front-End

  • 1 місце – Маркіян Ясюра

  • 2 місце – Едуард Корицький

  • 3 місце – Єгор Мальований

Переможці в номінації WEB Application

1 місце – Артем Ядельский

2 місце – Богдан Денисенко

3 місце – Всеволод Похваленко

Сайт учасника конкурсу iTalent.
Переможці в номінації Студентська Tech

  • 1 місце – команда SavingTeam

  • 2 місце – команда Homewo

  • 3 місце – Дмитро Бородій

Переможці в номінації Програмна обробка текстів

  • 1 місце – Ілля Герасименко

  • 2 місце – Андрій Федорко

  • 3 місце – Любомир Юденко

Проект учасника конкурсу.
Переможці в номінації Апаратна розробка

Молодша група

  • 1 місце – Анатолій Білека

  • 2 місце – Дмитро Кизилов

  • 3 місце – команда Креатив

Старша група

  • 1 місце – команда Overda

  • 2 місце – Олексій Клязнка

  • 3 місце – Антон Макаренко

Проект ITALENTMC.
Переможці в номінації Програмна розробка

Молодша група

  • 1 місце – Любомир Юденко

  • 2 місце – Олег Мироненко

  • 3 місце – Ігор Савенко

Проект EyeSaver.

Старша група

  • 1 місце – Андрій Котляр

  • 2 місце – Арсеній Норков

  • 3 місце – Олексій Вишневський

З роботами всіх учасників конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Робота Олексія Норкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 5 лютого пройшов перший етап фіналу VII сезону Всеукраїнського IT-конкурсу для дітей та молоді iTalent. Так, членами журі були обрані юні переможці в трьох номінаціях : Scratch, ЗD-графіка і Gamedev.

УкраїнаКиїв