У Facebook заявили про зміну топтенденцій через пандемію: прогноз на 2021 рік

У соціальних мережах Facebook та Instagram спостерігається зміна топ-тем і тенденцій через пандемію COVID-19, наприклад, більший ухил на побут, розваги або покупки вдома, що збережеться і в 2021 році.

Про це йдеться у звіті Facebook під назвою The 2021 Topics and Trends Report. Компанія проаналізувала анонімні дані користувачів за 2020-й, спрогнозувавши, які тенденції будуть зберігати актуальність наступного року.

Команда проаналізувала чотири регіони (Азіатсько-Тихоокеанський, Європа, Латинська і Північна Америка), зібравши дані у восьми країнах: в Австралії, Бразилії, Канаді, Німеччині, Індії, Мексиці, Великобританії і США.

Проаналізовані регіони Скриншот

40-сторінковий документ розділили на чотири великі категорії: освіта і дії, технології, стиль життя, дозвілля.

Основні висновки Facebook:

Теми і тенденції, які стосуються способу життя, більше обертаються навколо дому, відображаючи реальність в умовах пандемії.

Ще в 2019 році вони оберталися навколо дій, як правило, поза домом: подорожей, їжі та напоїв, розваг, моди. Найбільші зміни в цьому плані зафіксували у Великобританії, Канаді та США.

Популярні теми тепер включають садівництво, ремонт будинку своїми руками, роботу в домашній обстановці і т.д. Наприклад, кількість запитів "як виростити авокадо" збільшилася в 100 разів (порівняно із серединою квітня 2019-го).

У Штатах (і загалом у світі) помітили зростання інтересу користувачів до вивчення політики, зокрема й на місцевому рівні. Поінформованість переросла в активні дії (приклад – рух Black Lives Matter).

В Австралії стали більше цікавитися книгами і заходами, пов'язаними з літературою.

Facebook вказав на тенденцію, яку назвав Casual Culture (повсякденна культура). У центрі уваги споживачів опинився зручний одяг, догляд за собою і спілкування.

Онлайн-торгівля продовжує своє зростання і вдосконалення технологій. В Австралії, наприклад, спостерігається тенденція "гібридних покупок" – поєднання онлайн-покупок із доставкою та онлайн-покупок із самовивозом.

У Мексиці розвивається Neo Banking – у формі безготівкових платежів через банки, які не існують фізично, а тільки в мережі.

Загалом покупці зосереджені на речах, які покращують їхнє домашнє життя, що буде зберігатися і в 2021 році.

Повний звіт Facebook:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська компанія Facebook анонсувала, що буде банити шкідливу пропаганду "антивакцинаторів". Це пов'язано з початком масштабної вакцинації проти COVID-19.