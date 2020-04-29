Facebook запустила аналог Zoom – Messenger Rooms: як він працює

Компанія Facebook представила новий сервіс Messenger Rooms (аналог Zoom або HouseParty), який повинен поліпшити якість відеозв'язку на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє пресслужба, в Messenger була додана можливість відеоконференції до 50 осіб.

Messenger Rooms

Щоб почати користуватися Messenger Rooms навіть не потрібно бути зареєстрованим в соцмережі Facebook. Організатор відеоконференції сам ділиться посиланням на чат, додаючи нових користувачів, блокуючи або видаляючи їх.

Messenger Rooms

Відзначається, що тривалість розмов в Rooms не обмежена. Також під час бесіди можна використовувати графічні фільтри та маски.

Messenger Rooms

Messenger Rooms

Також зміни торкнулися WhatsApp і Instagram. Так, в месенджері число учасників відеодзвінків збільшили вдвічі до 8 осіб, а в соцмережі тепер можна дивитися прямі трансляції з веб-версії. Також в Instagram дозволили зберігати відеотрансляцію в IGTV, що дозволить переглядати записи в будь-який час.

Дзвінки в WhatsApp

Як повідомляв OBOZREVATEL, Facebook заявила, що буде видаляти сторінки, присвячені акцій протесту проти самоізоляції під час пандемії коронавируса.

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