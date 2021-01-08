Facebook випустить заміну смартфонам в 2021 році

Компанія Facebook має намір в 2021 році випустити окуляри доповненої реальності, які, на думку керівництва соцмережі, витіснять звичайні смартфони.

Як повідомив глава відділу апаратного забезпечення Facebook Ендрю Босворт, новий пристрій буде створено спільно з французьким брендом очок Luxottica, материнською компанією Ray-Ban, пише SMT.

За його словами, в окулярах не використовуватиметься технологія цифрового накладення, характерна для продуктів доповненої реальності.

"Це, безумовно, окуляри, що надають безліч функцій, але ми дуже скромно говоримо, які саме функції ми надаємо. Ми дуже раді цьому, але не хочемо перебільшувати. Ми навіть не називаємо це доповненою реальністю, ми просто називаємо це "розумними очками" , – зазначив Босворт.

У Facebook додали, що хочуть зробити окуляри в класичному дизайні, щоб його можна було носити щодня, при цьому взаємодіючи з голограмами та цифровими об'єктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Facebook створює пристрій, який має зчитувати думки людини та переводити їх в комп'ютерні програми.