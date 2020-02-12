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12 лютого • оновлено в 20:58
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Брехали про Крим і Донбас: Facebook видалив мережу акаунтів розвідки РФ

2.2т
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Із соціальних мереж Facebook і Instagram видалили більше сотні антиукраїнських акаунтів, які були пов'язані з військовою розвідкою Росії.

Про це в середу, 12 лютого, повідомляє адміністрація Facebook. Зокрема, були ліквідовані 78 акаунтів, а також 29 груп, 11 сторінок і 4 аккаунти в Instagram, які займалися дезінформацією щодо України і сусідніх із нею країн.

Автори облікових записів видавали себе за місцевих жителів, представлялися цивільними журналістами і намагалися впливати на громадську думку всередині країни, а також зв'язатися з політиками.

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Facebook видалив мережу акаунтів розвідки РФ

Facebook видалив мережу акаунтів розвідки РФ

Зазвичай вони розміщували контент російською, англійською та українською мовами про регіональні новини, новини політики, про російських військових у Сирії, ймовірні витоки СБУ, пов'язаних з етнічною напруженістю в анексованому Криму, і про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

"Хоча особи, які стоять за цією мережею, намагалися приховати, хто вони, наше розслідування виявило їх зв'язки з російськими військовими розвідувальними службами", – відзначили в Facebook, показавши приклади таких акаунтів.

Брехали про Крим і Донбас: Facebook видалив мережу акаунтів розвідки РФ
Брехали про Крим і Донбас: Facebook видалив мережу акаунтів розвідки РФ
Брехали про Крим і Донбас: Facebook видалив мережу акаунтів розвідки РФ

Відзначимо, також були ліквідовані група акаунтів з Ірану, яка намагалася впливати на аудиторію в США, і мережа акаунтів в М'янмі і В'єтнамі, орієнтованих на аудиторію в М'янмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Facebook видалив 97 керованих Росією акаунтів, сторінок і груп які були сфокусовані на Україну і поширювали недостовірну інформацію.

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Автор
Ірина Кулініч
Тег
Facebook
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
А где вы видели СМИ,которое не врет?
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Бокович Ченах
Бокович Ченах
97 из скольки? )))
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Пейсбук з намы!
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