Facebook видалив сотні акаунтів через втручання Росії

У США компанія Facebook видалила зі своєї соцмережі сотні акаунтів, до яких причетна Росія та Франція. На сторінках велася "неавтентична поведінка", яка впливала на ситуацію в країнах Північної Африки та Близького Сходу.

Як говориться в пресрелізі, видалені сторінки були викриті в порушенні правил Facebook щодо закордонного або урядового втручання.

Із соцмережі видалили 84 акаунти у Facebook, шість сторінок, дев'ять груп і 14 акаунтів в Instagram. Відзначається, що ці сторінки втручалися в справи Центральної Африканської Республіки, Малі, Нігерії, Буркіна Фасо, Алжиру, Кот-д'Івуару і Чаду.

Також були вилучені 63 Facebook-акаунти, 29 сторінок, 7 груп і 1 Instagram-акаунт, що були пов'язані з Росією. На цих сторінках велася активність проти таких країн Африки: Центрально-Африканська Республіка, Мадагаскар, Камерун, Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Південно-Африканська Республіка та діаспора ЦАР у Франції.

Крім цього, Facebook знищив 211 211 профілів у соцмережі, 126 сторінок, 16 груп і 17 Instagram-акаунтів, створених у РФ. Тут основна діяльність велася проти Лівії, Судану і Сирії.

Нагадаємо, що раніше компанія Facebook викрила десятки сторінок "фабрики тролів" Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Facebook та Instagram трапився масштабний збій по всій Європі.