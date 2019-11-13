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13 листопада • оновлено в 13:42
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Facebook спіймали на стеженні за власниками iPhone: відеодоказ

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Популярна соцмережа Facebook за допомогою додатка для платформи iOS використовувала камери смартфонів під час роботи програми. Таким чином, проводилося стеження за власниками гаджетів.

Даний прийом викрив користувач Twitter Джошуа Маддакс. Він, зокрема, опублікував відео, яке доводить його правоту. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

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Facebook впіймали на стеженні за власниками iPhone

Facebook впіймали на стеженні за власниками iPhone

Як з'ясувалося, камера iPhone працює у фоновому режимі під час перегляду стрічки новин.

"Знайшов у Facebook проблему безпеки і приватності. Вікна у відкритій програмі, воно активно використовує камеру. Я знайшов помилку у додатку, який дозволяє вам бачити увімкнену камеру за вашою стрічкою. Зверніть увагу, що я направив камеру на килим", – написав користувач.

У Facebook поки ніяк не прокоментували дану ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соціальна мережа Facebook викликала скандал, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" у профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.

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Місце
США
Теги
Facebook iPhone
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