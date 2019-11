Facebook спіймали на стеженні за власниками iPhone: відеодоказ

Популярна соцмережа Facebook за допомогою додатка для платформи iOS використовувала камери смартфонів під час роботи програми. Таким чином, проводилося стеження за власниками гаджетів.

Даний прийом викрив користувач Twitter Джошуа Маддакс. Він, зокрема, опублікував відео, яке доводить його правоту. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Як з'ясувалося, камера iPhone працює у фоновому режимі під час перегляду стрічки новин.

"Знайшов у Facebook проблему безпеки і приватності. Вікна у відкритій програмі, воно активно використовує камеру. Я знайшов помилку у додатку, який дозволяє вам бачити увімкнену камеру за вашою стрічкою. Зверніть увагу, що я направив камеру на килим", – написав користувач.

У Facebook поки ніяк не прокоментували дану ситуацію.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl