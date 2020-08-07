Facebook показала свою версію TikTok: у чому відмінність

Олексій Тітофф Технології 04:02, 7.08.2020

Компанія Facebook представила свій аналог популярного додатка TikTok. Новий сервіс для запису коротких відео отримав назву Reels.

Додаток від Facebook дозволяє створювати відео до 15 секунд з фоновою музикою і різними ефектами. Отриманим роликом можна ділитися в соціальних мережах, передає Slash Gear.

Запис відео можна зробити в один дубль або склеїти з декількох частин. Також можна завантажувати окремі ролики з галереї смартфона.

За аналогією з TikTok у Reels є також власна версія сторінки For You – стрічка Explore Feed, де можна буде побачити підписки та публікації популярних акаунтів в Instagram.

Додаток Reels від Facebook

Творці Reels відзначили, що на відміну від TikTok програма від Facebook прив'язка до масштабної екосистемі компанії, що дозволяє користувачеві ділитися відео в Instagram.

Reels доступний більш ніж в 50 країнах для смартфонів на iOS і Android.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська компанія Microsoft має намір купити TikTok.

Відзначимо, що в США вирішили заборонити TikTok через національу загрозу.

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