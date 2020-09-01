Facebook може заблокувати новини для користувачів в Австралії

Американська компанія Facebook може заборонити користувачам соцмережі в Австралії поширювати новини на своїх сторінках.

Такі заходи може бути прийнято, якщо місцева влада ухвалить закон про підтримку засобів масової інформації, передає NBS news .

"Припускаючи, що проєкт кодексу (який регулює відносини учасників медіаринку країни. – Ред). стане законом, ми з жалем вимкнемо можливість ділитися місцевими та міжнародними новинами для всіх користувачів Facebook і Instagram в Австралії", – повідомив виконавчий директор Facebook в Австралії та Новій Зеландії Вілл Істон.

Представник соцмережі додав, що розуміє зусилля влади Австралії підтримати місцеві медіакомпанії, але компанія буде зобов'язана захистити себе в такій ситуації.

"Ми опинилися перед вибором: або повністю відмовитися від новин, або прийняти систему, яка дасть змогу ЗМІ направляти стільки контенту, скільки вони хочуть, за ціною без чітких обмежень. На жаль, жоден бізнес не може працювати так", – зазначено в заяві Facebook.

У компанії підкреслили, що їхнє рішення зачепить тільки новини та не зачепить інші продукти та послуги. У Facebook акцентували, що продовжать працювати з урядами і регулювальними органами країни над розв'язанням протиріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Facebook представила свій аналог популярного додатка TikTok.