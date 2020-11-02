Енергетики Києва на 15% швидше виконуватимуть ремонти на електромережах, – Бондар

ДТЕК Київські електромережі розпочав застосовувати нове IT-рішення – програмний комплекс "Мобільні бригади". Це мобільний додаток для співробітників, який дозволив відмовитись від зайвої паперової тяганини та більш ефективно планувати роботу 133 ремонтних бригад столичних енергетиків. Завдяки IT-додатку енергетики можуть на 15% швидше виконувати ремонти на мережі, а отже скоротити час перебування киян без світла під час аварійних відключень.

Основна мета "Мобільних бригад" – оптимізація ремонтних робіт і, як наслідок, швидше відновлення електропостачання для клієнтів. Додаток дозволив оптимізувати роботу ремонтних бригад та інших виробничих підрозділів ДТЕК Київські електромережі. Він позбавив їх зайвої паперової роботи, допоміг більш раціонально планувати маршрути пересування та перевести планування й звітність про виконані ремонти в онлайн. В результаті ремонти виконуються швидше.

За підрахунками фахівців енергокомпанії, завдяки застосуванню "Мобільних бригад" щодня кожна ремонтна бригада економить годину власного робочого часу. Цей час використовується для ремонтів, а не для заповнення журналів звітності.

"Завдяки новому IT-рішенню наші працівники можуть, в середньому, на 15% швидше ліквідовувати аварії. Відпадає потреба у паперових нарядах та погодженнях. Достатньо відмітити в мобільному додатку початок робіт та зафіксувати факт їх виконання", – зазначив виконувач обов’язків генерального директора ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар.

Мобільний додаток та IT-систему створив експертний центр цифрових технологій ДТЕК у тісній співпраці з компанією SAP, світовим лідером з розробки програмних рішень для бізнесу.

"ДТЕК – надійна та відповідальна компанія, яка якісно покращує електропостачання та сервіс для своїх клієнтів. В ДТЕК Мережі ми спочатку запустили інноваційний проект в Києві, надалі плануємо його масштабувати в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Донецькій областях", – підкреслив Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.