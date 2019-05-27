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Одеський старець передбачив загибель Землі: з'явилася розшифровка страшного пророцтва

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Якщо кінець світу станеться, його причиною буде не ядерна зброя, а щось інше.

Про це OBOZREVATEL розповів екстрасенс-медіум Максим Гордєєв. "Провісники кінця світу ніколи не могли чітко пояснити, що конкретно вони бачать", - зауважив він, коментуючи пророцтво одеського старця Іони про Третю світову війну, яку розв'яжуть дві наддержави, в результаті якої загинуть всі країни, крім однієї.

Кінець світу, ілюстрація

Кінець світу, ілюстрація

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"Ми розуміємо, про які дві держави йдеться, і я думаю, що в будь-якому випадку це навряд чи стосуватиметься України", - сказав екстрасенс.

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У той же час він заявив: мова не буде йти про фізичне знищення планети. "Я думаю, що люди поки що в здоровому глузді і не допустять подібних речей, навіть якщо будуть правителі, які почнуть ворогувати. Люди розуміють, що таке війна, і ніколи не дозволять вибухнути Третій світовій. Все-таки є розуміння того, що війна – штука дуже небезпечна".

Разом з тим екстрасенс наголосив: "Зараз набагато швидше можна знищити людей за допомогою інформації, за допомогою якихось заборон, законів та інших моментів, які змушують людей відчувати себе дискомфортно. Фактично війна вже розпочалася – інформаційна війна".

В контексті пророцтва старця Іони екстрасенс додав: "Я дуже сподіваюся на те, що все-таки йшлося про якісь економічні потрясіння".

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Як писав OBOZREVATEL:

  • Згідно з пророцтвом одеського старця Іони, який помер в 2012 році, в 30-х роках цього століття світ нібито загрузне в чварах і конфліктах. За словами пророка, війну розв'яжуть дві наддержави, які не зможуть поділити здобуте. В результаті "пекельне полум'я" знищить всі країни, крім однієї.

  • Раніше РосЗМІ поширили передбачення блаженної Матрони Московської, яка нібито попереджала, що без війни РФ загине, а в 2019 році і зовсім може наступити кінець світу.

  • Астролог Борис Булатов заявив про те, що у планети Земля є "захисниця життя", яка здатна запобігти практично всі небезпеки, які виходять із космосу, зокрема, і можливе зіткнення Землі з астероїдом Апофіс.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивКінець світуЗагроза Третьої світової війни
Особа
Максим Гордєєв
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