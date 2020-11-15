Експерти розповіли, що чекає смартфони в 2021 році

Аналітики спрогнозували, які мобільні додатки та сервіси будуть найпопулярнішими у користувачів смартфонів в 2021 році.

Аналіз провела аналітична платформа App Annie, передає 4pda. За їхніми даними, додаток TikTok в наступному році збере 1,2 млрд активних користувачів на місяць. Експерти відзначили, що база сервісу зросла втричі в порівнянні з минулим роком.

Користувачі TikTok App Annie

Аналітики також повідомили, що власники смартфонів будуть більше використовувати свої пристрої – приблизно 1,3 трильйонів годин на рік. Наприклад, загальний середньорічний темп зростання (CAGR) за категоріями складе: "Освіта" – 67%, "Бізнес" – 57%, "Шопінг" – 40%.

Сектора використання смартфона App Annie

На мобільні ігри користувачі в 2021 році можуть витратити більше 120 млрд доларів. Відзначається, що в 2020 році середня кількість щотижневих завантажень ігор по всьому світу зросла на 15%. Крім того, в 2021 році ринок мобільної реклами може досягти 290 млрд доларів.

Ринок мобільних ігор App Annie

Ринок реклами App Annie

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітики склали прогноз, якими будуть цифрові пристрої через 10 років.