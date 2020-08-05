Експерти пояснили, як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Проводити перезавантаження смартфона і скидати оброблювані процеси потрібно тільки в певних випадках.

Експерти не рекомендують регулярно перезавантажувати пристрій, передає "Лайфхакер".

Фахівці дали поради, коли перезавантаження смартфона обов'язкове:

Телефон завис і не реагує на натискання

Додаток в ньому не відкривається, або ж вилітає відразу після запуску

Гаджет став помітніше пригальмовувати: повільно запускаються ігри та програми або ж сістеманя анімація стала підвисати

Експерти додали, що перезавантаження необхідно робити при виявленні будь-яких проблем зі смартфонами: від перегріву і швидкої розрядки акумулятора до проблем з камерою або іншими компонентами телефон.

Як повідомляв OBOZREVATEL: