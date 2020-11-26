Експерти назвали "реальну" ціну iPhone 12
Експерти оцінили собівартість iPhone 12 від компанії Apple у 373 долари США (понад 10,5 тисячі грн).
Як повідомляє ITHome, таку ціну вказано без урахування витрат на створення смартфона, рекламу, логістику та низку інших чинників.
Зазначається, що найдорожче коштує новий OLED-екран – 70 доларів. За аналізом експертів, у 40 доларів обійшовся новий чип Apple A14 Bionic.
Оперативну пам'ять SK Hynix оцінили у 12,8 долара, а внутрішній накопичувач виробництва Samsung – 19,2 долара. Вартість датчиків CMOS від компанії Sony – 8 доларів.
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