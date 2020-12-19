Експерти назвали небезпечні розширення для популярних браузерів

Олексій Тітофф Технології 02:15, 19.12.2020

28 розширень для браузерів Google Chrome і Microsoft Edge містили шкідливе програмне забезпечення.

Про це йдеться в пресрелізі компанії Avast, яка займається створенням антивірусної програми. Експерти з безпеки зазначили, що під удар могли потрапити близько 30 млн користувачів.

"Шкідливе ПЗ може перенаправляти трафіки користувачів на рекламні або фішингові сайти, красти особисті дані, наприклад дати народження, адреси електронної пошти та інформацію про активні пристрої", – йдеться в повідомленні

Небезпечними назвали розширення для браузера, які призначені для завантаження відео та фото із соціальних мереж. Повний список небезпечних розширень:

Для Chrome:

  • Direct Message for Instagram

  • DM for Instagram

  • Invisible mode for Instagram Direct Message

  • Downloader for Instagram

  • App Phone for Instagram

  • Stories for Instagram

  • Universal Video Downloader

  • Video Downloader for FaceBook

  • Vimeo Video Downloader

  • Zoomer for Instagram and FaceBook

  • VK UnBlock. Works fast.

  • Odnoklassniki UnBlock. Works quickly

  • Upload photo to Instagram

  • Spotify Music Downloader

  • The New York Times News

Для Edge:

  • Direct Message for Instagram

  • Instagram Download Video & Image

  • App Phone for Instagram

  • Universal Video Downloader

  • Video Downloader for FaceBook

  • Vimeo Video Downloader

  • Volume Controller

  • Stories for Instagram

  • Upload photo to Instagram

  • Pretty Kitty, The Cat Pet

  • Video Downloader for YouTube

  • Sound Cloud Music Downloader

  • Instagram App with Direct Message DM

Зазначається, що через шкідливі розширення викрадали особисті дані користувача, велася переадресація на рекламні ресурси і сайти-обманки, зчитувалася історія переглядів. Крім того, вірус довантажував сторонні шкідливі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Microsoft повідомили про хакерську шкідливу програму під назвою Adrozek, яка нейтралізує вбудований захист у чотирьох браузерах.

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