Експерти назвали небезпечні розширення для популярних браузерів

28 розширень для браузерів Google Chrome і Microsoft Edge містили шкідливе програмне забезпечення.

Про це йдеться в пресрелізі компанії Avast, яка займається створенням антивірусної програми. Експерти з безпеки зазначили, що під удар могли потрапити близько 30 млн користувачів.

"Шкідливе ПЗ може перенаправляти трафіки користувачів на рекламні або фішингові сайти, красти особисті дані, наприклад дати народження, адреси електронної пошти та інформацію про активні пристрої", – йдеться в повідомленні

Небезпечними назвали розширення для браузера, які призначені для завантаження відео та фото із соціальних мереж. Повний список небезпечних розширень:

Для Chrome:

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Для Edge:

Direct Message for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

Sound Cloud Music Downloader

Instagram App with Direct Message DM

Зазначається, що через шкідливі розширення викрадали особисті дані користувача, велася переадресація на рекламні ресурси і сайти-обманки, зчитувалася історія переглядів. Крім того, вірус довантажував сторонні шкідливі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Microsoft повідомили про хакерську шкідливу програму під назвою Adrozek, яка нейтралізує вбудований захист у чотирьох браузерах.