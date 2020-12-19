Експерти назвали небезпечні розширення для популярних браузерів
28 розширень для браузерів Google Chrome і Microsoft Edge містили шкідливе програмне забезпечення.
Про це йдеться в пресрелізі компанії Avast, яка займається створенням антивірусної програми. Експерти з безпеки зазначили, що під удар могли потрапити близько 30 млн користувачів.
"Шкідливе ПЗ може перенаправляти трафіки користувачів на рекламні або фішингові сайти, красти особисті дані, наприклад дати народження, адреси електронної пошти та інформацію про активні пристрої", – йдеться в повідомленні
Небезпечними назвали розширення для браузера, які призначені для завантаження відео та фото із соціальних мереж. Повний список небезпечних розширень:
Для Chrome:
Direct Message for Instagram
DM for Instagram
Invisible mode for Instagram Direct Message
Downloader for Instagram
App Phone for Instagram
Stories for Instagram
Universal Video Downloader
Video Downloader for FaceBook
Vimeo Video Downloader
Zoomer for Instagram and FaceBook
VK UnBlock. Works fast.
Odnoklassniki UnBlock. Works quickly
Upload photo to Instagram
Spotify Music Downloader
The New York Times News
Для Edge:
Direct Message for Instagram
Instagram Download Video & Image
App Phone for Instagram
Universal Video Downloader
Video Downloader for FaceBook
Vimeo Video Downloader
Volume Controller
Stories for Instagram
Upload photo to Instagram
Pretty Kitty, The Cat Pet
Video Downloader for YouTube
Sound Cloud Music Downloader
Instagram App with Direct Message DM
Зазначається, що через шкідливі розширення викрадали особисті дані користувача, велася переадресація на рекламні ресурси і сайти-обманки, зчитувалася історія переглядів. Крім того, вірус довантажував сторонні шкідливі програми.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Microsoft повідомили про хакерську шкідливу програму під назвою Adrozek, яка нейтралізує вбудований захист у чотирьох браузерах.