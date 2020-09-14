Експерти назвали найгірший час для придбання iPhone

Початок вересня перед щорічною презентацією новинок від компанії Apple названо найгіршим часом для придбання iPhone.

До такого висновку дійшли аналітики агентства Wave7 Research, передає GizmoChina. Експерти пояснили, що після представлення нових смартфонів ціни на торішні моделі впадуть.

Зазначається, що за останні місяці продажі iPhone, зокрема моделей iPhone 11 і SE, різко знизилися. На думку експертів, падіння продажів пов'язане насамперед із пандемією коронавірусу: в США працюють тільки 58% роздрібних магазинів Apple, а в кінці червня їх було 80%.

Також наголошується, що покупці чекають представлення компанією нових iPhone і вважають початок вересня – напередодні презентації – гіршим часом для придбання смартфонів.

Нагадаємо, що щорічна презентація Apple пройде у вівторок, 15 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, що Apple можливо на початку 2021 року випустить більш доступну версію нового iPhone 12.

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