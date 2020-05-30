Експерт пояснив провал запуску Crew Dragon і дав свій прогноз

Повторний пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска в суботу, 30 травня, може не відбутися через погодні умови.

Про це в Facebook повідомив один з учасників проекту, фахівець в області аеронавтики і досліджень космічного простору, український журналіст і письменник Андрій Васильєв.

"Перед запуском Crew Dragon, матінка-природа продовжує лоскотати нерви стартовій команді. Спеціальна метеослужба космічних запусків дає вже 50% (замість 60%) шансів на несприятливі погодні умови. Грубо кажучи, шанси злетіти 30 травня дорівнює шансам зустріти динозавра на Хрещатику – 50/50. Або зустрінете, або ні. Або злетимо, чи ні", – йдеться в повідомленні.

Запуск Crew Dragon

Васильєв зазначив, що метеорологи будуть до останнього надавати дані, але запуск можуть скасувати навіть в самий останній момент.

При цьому експерт зазначив, що навіть якщо в процесі запуску, або набору висоти відбудеться нештатна ситуація, капсула Crew Dragon від'єднатися і двигуни SuperDraco відведуть її на безпечну відстань. А потім корабель здійснить м'яке приводнення в Атлантику.

"Саме тому погода повинна бути сприятливою по всій пусковий траєкторії Crew Dragon! Оскільки в разі небезпеки, капсула повинна наводитися на рівну воду, а не в шторм, грозовий фронт, або ураган", – пояснив він.

Відзначимо, що повторний запуск Crew Dragon відбудеться 30 травня в 3:22 (в Києві буде 22:22).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня перший пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon був скасований. Таке рішення було прийнято за 16 хвилин до старту через складні погодні умови.

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