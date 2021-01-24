Ексклюзивна екскурсія OBOZREVATEL секретним ракетним заводом: прем’єра фільму

На українському підприємстві "Південмаш" (м. Дніпро) виготовляють вузли для американської киснево-гасової ракети. Серед замовників продукції заводу є й Росія.

Про це йдеться в авторському фільмі журналістки Христини Бондаренко "Україна в космосі", прем’єра якого відбулась на каналі "Редакція OBOZREVATEL" на YouTube (щоб переглянути прем’єру фільму, доскрольте до кінця цієї новини).

Зокрема, йдеться про ракету для запуску малих супутників Alpha, що здатна виводити до 1 тонни вантажу на низьку навколоземну орбіту та 500 кг – на високу.

Наразі державне підприємство "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова" працює над виробництвом ракетних двигунів, супутників, обладнання для знімків поверхні Землі тощо. "В Україні немає космодромів, запустити немає де, тому весь продукт йде на експорт", – розповів працівник підприємства.

За весь час існування з 1944 року на підприємстві, що налічує 86 цехів, розташованих на території 120 гектарів, було виготовлено 4 генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств "Циклон", "Космос", "Зеніт".

Певною мірою підприємство є унікальним. Зокрема, й тому, що тут відбувається випробування трьох ступенів ракетних двигунів одночасно, чого немає ніде у світі.

Об’єкт має статус секретного. "Довкола військові зі зброєю, сторожеві пси, тому що це секретний об’єкт. Але на самій території багато білок, зайців, куниць. Літають фазани. Кажуть, що декілька років тому навіть зловили дикого кабана", – розповіла Христина Бондаренко.

На "Південмаші" було виготовлено 4 генерації ракетних комплексів.

Ще з часів авіаконструктора Сергія Корольова на підприємстві існують певні ритуали і забобони.

"За Корольова хлопці ходили "по маленькому" на стартовий стіл, щоб ракета полетіла. У нас також є свої традиції. В момент вогневих випробувань на стенд, як і на кораблі, жінки не допускаються. Це заборонено. В певних місцях потрібно постукати по дереву. В певних місцях – постояти і почекати", – розповів працівник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Павлоградський хімічний завод у Дніпропетровській області вироблятиме паливо для українських ракет. Таке рішення ухвалив уряд спільно з РНБО.