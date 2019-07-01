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Ефа Форіна
Ефа Форіна
астрологВсі статті автора

Затемнення 2 липня: яким знакам Зодіаку і чим воно загрожує

1.4тЧитати матеріал російською

2 липня 2019 роки відбудеться сонячне затемнення.

Кожне затемнення по-своєму унікальне, не виняток і сонячне затемнення 2 липня. Його пік випадає на 19:24 за Гринвічем, або на 22:24 за київським часом, і буде відбуватися в знаку Рак. Затемнення можна буде спостерігати в районі Тихого океану, в кількох країнах Південної Америки. Ми в Україні його не побачимо.

Рак – досить містичний знак Зодіаку. Він знаходиться в зв'язці з Козерогом. Тому люди, народжені під цими знаками, відчують вплив затемнення більше. Воно також торкнеться Овнів, Тельців і Скорпіонів.

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Застереження, що стосуються сонячного затемнення, такі: підвищується небезпека аварійних ситуацій, скандалів, емоційних зривів, неконтрольованої агресії, некерованості людськими ресурсами, загострення захворювань, особливо серцево-судинних.

Схід сонця в горах, ілюстрація

Схід сонця в горах, ілюстрація

http://fonday.ru

Крім того, люди будуть схильні піддаватися на лестощі. Людині будуть говорити: "який ти хороший, який ти класний". У певний момент він втрачає контроль, і від нього дуже легко можна отримати якісь дивіденди.

Слід ставитися з великою обережністю до нових знайомств, особливо до романтичних, які відбуваються в затемнення. Вони можуть впливати на наше життя як з хорошої точки зору, так і з поганої. Небезпека полягає в тому, що можна не побачити справжні мотиви свого нового знайомого (знайомої). Наприклад, користь або щось подібне.

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У день затемнення не слід підписувати ніяких договорів.

Що можна робити? Прийнято вважати, що на сонячне затемнення ми щось отримуємо, на місячне – від чогось позбавляємося. Я використовую будь-яке затемнення для усунення негативу і додавання в своє життя бажаних моментів.

Можна програмувати собі щастя і удачу шляхом проведення певних медитативних практик.

Наприклад, можна взяти 2 жовті свічки, поставити між ними склянку води. За кілька хвилин до піку затемнення потрібно сісти в медитацію обличчям на схід. Бажано в зручному вільному одязі, не синтетичному. Необхідно уявити ту одну-єдину ситуацію, яку ви хотіли б бачити реалізованою в своєму житті. Щоб якось вирішилась справа, або щоб події розвивалися певним сприятливим чином.

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Можна намалювати бажане майбутнє на папері. Єдине, на що зверніть увагу: коли ви зображуєте себе, ногами ви повинні стояти на землі, а не витати в повітрі. У вас повинна бути опора.

Можна використовувати і "карти бажань" - наклеювати символи того, що ви хочете, на окремий аркуш або полотно. Якщо помістити його в південно-східний або південний сектор квартири, це працюватиме чудово. Добре такі карти працюють, якщо вішати їх на холодильник або в спальні – в тому місці, куди ви дивитеся відразу ж після пробудження.

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Автор
Ефа ФорінаЕфа Форіна
Теми
ЕксклюзивСонячне затемнення
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