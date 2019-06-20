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Дуже близько! Знайдено планети-двійники Землі

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Вчені знайшли дві схожі на Землю планети. Так, кількість виявлених екзопланет із потенційно населеним середовищем зросла до 19.

Ці планети лише трохи важчі за Землю і розташовані в так званій зоні життя, де вода може бути присутня в рідкій формі. Обидві розташовані на орбіті зірки неподалік від нас у сузір'ї Овна – всього в 12,5 світлових роках, пише ScienceAlert.

Незважаючи на близькість, зірку Teegarden виявили тільки в 2003 році. Вона приблизно в 10 разів легша за Сонце і є однією з найменших із відомих нам зірок. Це старий ультрахолодний червоний карлик, якому близько 8 млрд років.

Після трьох років ретельних спостережень вчені впевнено говорять, що всі дані вказують на існування двох планет біля цієї зірки – Teegarden b і Teegarden c.

Дуже близько! Знайдено планети-двійники Землі

PHL

Дуже близько! Знайдено планети-двійники Землі

Teegarden b, у якої найвищий індекс подібності Землі (ESI) – сама внутрішня планета цієї системи з періодом звернення всього 4,9 земних діб. Імовірність виникнення помірної температури поверхні на ній становить 60%, що вона десь в межах від 0° С до 50° C і, можливо, в середньому близько 28°C.

Teegarden розташована далі (проходить по орбіті за 11,4 земних діб) і має температуру поверхні, більш схожу на марсіанську – в середньому -47°C.

І хоча все це не означає, що планети дійсно заселені, такі дані, вважають астрономи, – багатообіцяючий знак. Вони вважають, що якщо ці планети – з атмосферою, вони цілком можуть бути придатними для життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зізналися, що Нібіру (також відома, як Планета 9 і Планета Х) підштовхнула їх до відкриття найбільш віддаленого об'єкта Сонячної системи під назвою FarFarOut.

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