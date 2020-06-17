Дуров звинуватив Facebook та Instagram у заробітку на його імені

Засновник "ВКонтакте" і Telegram Павло Дуров звинуватив компанії Facebook і Instagram у тому, що вони заробляють на рекламі шахрайських схем, які запускаються нібито від його імені.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі 17 червня, опублікувавши також приклади деяких рекламних постів (щоб подивитися їх, доскрольте новину до кінця).

Павло Дуров показав приклади шахрайських схем

"Уже більше року компанії Facebook і Instagram заробляють на рекламі шахрайських схем, що запускаються від мого імені. Ці шахрайські схеми схвалюються модераторами Facebook, отримуючи офіційний статус рекламних оголошень і тим самим вводячи в оману людей", – наголосив Дуров.

Засновник Telegram запевнив, що ані він, ані його менеджер не пропонують людям жодних способів заробітку. Він додав, що користувачі неодноразово скаржилися на недобросовісні оголошення, але компанії продовжили розміщувати подібні пости.

Павло Дуров показав приклади шахрайських схем

"Ситуація, при якій Facebook більше року ігнорує скарги, заробляючи на фінансовій недосвідченості користувачів, неприпустима. Судячи зі швидкості, з якою команда російськомовних модераторів Facebook здійснює політичну цензуру, ресурсів на оцінку рекламних оголошень у компанії має бути достатньо", – зазначив Дуров.

Він закликав користувача соцмереж надсилати пости, де згадується його ім'я, щоб їх потім можна було використовувати в суді.

Павло Дуров показав приклади шахрайських схем

Павло Дуров показав приклади шахрайських схем

Павло Дуров показав приклади шахрайських схем

Павло Дуров розповів про шахрайські схеми нібито від його імені

Павло Дуров розповів про шахрайські схеми нібито від його імені

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2019 Павло Дуров закликав користувачів видалити у себе месенджер WhatsApp, заявивши, що він відстежує особисті дані користувачів.